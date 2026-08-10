Van más Fuerzas Federales a Sinaloa

Después de que más de mil 550 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional fueron enviados la semana pasada a la región agrícola de Michoacán y el gobierno de Estados Unidos anunciara la suspensión de todas las actividades de su embajada en ese estado por tanta violencia, ahora la Secretaría de Marina movilizó a más de mil 700 elementos a Mazatlán para reforzar la seguridad con la Operación Sable, que estará concentrada en zonas estratégicas para contener a grupos criminales y proteger a la población y turistas.

Sin embargo, y a pesar de esos operativos, las Fuerzas Federales siguen sin lograr que en Michoacán no sigan las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus grupos, o en Sinaloa Los Chapitos y Los Mayitos, del Cártel de Sinaloa y sus células, cesen sus violentas acciones a pesar de las decenas o centenares de “generadores de violencia” detenidos y se eleve el número de víctimas, a las que en semanas recientes sumaron menores de edad y adolescentes, que han caído en algunos enfrentamientos entre esos grupos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En su gira de fin de semana por Puebla y el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este domingo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y rebautizó el Paso de Cortés como el Paso de los Pueblos Indígenas, con lo que recordó que, igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador, insiste en que España debe pedir perdón por lo ocurrido durante La Conquista.

Dijo en ese acto, en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, acompañada de funcionarios y del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que no fue casualidad que esa Jornada y declarar Día Internacional de los Pueblos Indígenas, al recordar que las zonas más conservadas del territorio nacional son las que ocupan éstos, al tiempo que presenció un vuelo de drones que dispersaron semillas en zonas de difícil acceso y plantó un árbol.

Mientras en su próximo periodo de sesiones la Cámara de Diputados discutirá el monto del presupuesto que aprobará al INE para el año próximo, que demanda 13 mil 453 millones de pesos para la elección de quienes la integrarán al inicio de la próxima legislatura, en ese organismo se quejan de tener un déficit actual de más de 155 millones de pesos para el pago de millar y medio de honorarios permanentes.

El monto solicitado para 2027 les ha parecido desmesurado tanto a la Presidenta Sheinbaum como al actual líder de la bancada guinda, Ricardo Monreal, ya que para la elección de diputados, senadores y Presidencia, en 2024, requirieron ocho mil 715 millones.