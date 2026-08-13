Constitucionales, bloqueos de la UIF

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Para dejar claro que la facultad legal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para bloquear cuentas sin orden judicial, ante “indicios razonables” de lavado de dinero, es constitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia advirtió a los jueces federales que en ningún caso deben conceder suspensiones para levantar por completo los bloqueos de cuentas que ordene la Unidad de Inteligencia Financiera.

Recordó que una reforma a la Ley de Amparo de octubre del año pasado, prohibió a los jueces suspender los bloqueos de la UIF y sólo se permitió otorgar acceso parcial a las cuentas, a fin de que las personas afectadas pudieran satisfacer necesidades básicas y sostuvo que esas suspensiones sí afectan el interés público y no operan a favor de los quejosos el concepto de apariencia de buen derecho, ya que se determinó porque los bloqueos que ordena ese organismo de la Secretaría de Hacienda, son legales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ahora no fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni ningún funcionario de del Departamento de Justicia, ni directores de las agencias de seguridad e inteligencia, sino el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, quien, a propósito de la captura en la República Checa de cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, advirtió en redes que ésa fue la confirmación a ése y otros cárteles que “donde quiera que operen, los perseguiremos”.

Agregó que no tienen dónde esconderse porque el alcance internacional que ese grupo criminal ha logrado es también su vulnerabilidad y que “junto con nuestros socios en México y nuestra red de aliados alrededor del mundo, los encontraremos y haremos que rindan cuentas porque no tienen dónde esconderse y la justicia prevalecerá”.

La baja de homicidios dolosos y el cada vez mayor número de desapariciones en el país, motiva no sólo escepticismo, sino críticas en el manejo oficial de esas cifras que contrastan a diario las informaciones que difunden medios de comunicación y electrónicos de lo que ocurre, aun en entidades otrora “tranquilas”.

Arrecian los pleitos entre legisladores de Morena empeñados en mantener cargos públicos en próximas elecciones: el senador Ricardo Sheffield, extitular de Profeco y exalcalde de León, acusó a su colega de escaño, Emmanuel Reyes Carmona, de financiar su anticipada campaña a alcalde de ese municipio guanajuatense, con recursos de La Luz del Mundo, lo que éste, por supuesto, niega.

Otros diputados, uno de Morena, vocero de la bancada en San Lázaro, y un priista, estuvieron a punto de convertir en ring el Patio del Federalismo del Senado, entre insultos, forcejeos, manotazos y acusaciones de “narco” y “porro”.