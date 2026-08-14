Dejen su “miopía”, exigen a INE y TEPJF

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante el riesgo de restarle anticipadamente validez al proceso del próximo año, decenas de expertos del Instituto para la Transición Democrática urgieron a los dos principales organismos electorales, INE y Tribunal e institutos estatales, a “dejar su miopía frente a los actos anticipados de campaña”, y restablecer la legalidad rumbo a los comicios venideros, al llamar a la pluralidad política y movilización frente a la polarización del Gobierno federal y Morena.

Exconsejeros electorales, académicos y analistas políticos, entre ellos José Woldenberg, Jacqueline Peschard, Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre, Lorenzo Córdova, Julia Carabias, Mauricio Merino y Sergio López Ayón, insistieron en que México sigue padeciendo una erosión de su incipiente vida democrática y las instituciones, organizaciones y actores que promueven y sustentan libertades y derechos, son constantemente atacados desde las esferas del poder.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Dos claros mensajes envió ayer Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, al afirmar que, “por ahora”, el Gobierno federal no tiene intención de extender a la prensa escrita lineamientos sobre derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, difundir una lista de medios de comunicación y opositores “que amplifican mensajes para golpear a la Cuarta Transformación”.

Lenia Batres, la “ministra del pueblo”, armó una rebambaramba en el pleno de la Suprema Corte, al acusar a sus colegas de tener en su contra una “animadversión insana”, que pudo derivar de un oficio que envió anteanoche al Órgano de Administración Judicial, con observaciones sobre el presupuesto del alto tribunal para el año próximo, a pesar de que varios de ellos dijeron desconocer ese oficio y rechazaron que la estén atacando personalmente por negarse a aprobar el proyecto tal como ella lo presentó.

Cuestionó a los ministros por pronunciarse inicialmente a favor y después decir que están en contra porque ella no aceptó suprimir algunos de los párrafos de su proyecto, lo que calificó de “inexplicable” y les pidió que “sean más serios”, y advirtió que hará público el oficio que envió al OAJ, al asegurar que “hay elementos que intervienen permanentemente en los ánimos de los ministros al discutir asuntos”.

Una Comisión de dirigentes de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, fue recibida ayer por la Presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Acudió el titular de la SEP, Mario Delgado, para dar seguimiento a las demandas.

Dos aviones más de la Fuerza Aérea Mexicana enviará hoy el Gobierno a Colombia despensas, medicamentos y materiales de curación, para ayuda de los habitantes de Pereira, uno de los principales centros cafetaleros de ese país, afectados por el terremoto registrado el lunes.