Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Decía Jean Piaget “El objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas” y con el paso del tiempo nos hemos ido acostumbrando a ver a millones de personas querer imitar las acciones de otros.

Hoy más que nunca las redes sociales se han convertido en una especie de escaparates con observadores de todo el mundo, en donde cualquier persona puede “invitar” a seguir su manera de pensar, de entrenar, de comer, de divertirse e incluso de forma negativa y muchos lo hacen sin cuestionar y sin saber a bien los efectos que esas acciones de “ese” o “esa” desconocida pueda afectar en sus vidas.

Hablemos de estos jóvenes ı Foto: Cuartoscuro

Por ello el efecto en las nuevas generaciones de querer ser “influencer” de redes sociales para monetizar, ganar dinero y aparecer ellos en esos videos que tanto miran.

Lo que hoy vimos en las fotografías del fotoperiodista Jorge Ortega de Cuartoscuro, es un acto de lo que como sociedad deberíamos aplaudir y reconocer.

Fueron más de tres mil jóvenes que realizaron el exámen de control presencial para entrar a estudiar a la UNAM, en la ciudad de México.

Una prueba extraordinaria, por así decirlo, que busca verificar los resultados que los chavos tuvieron anteriormente al proceso de admisión a su carrera profesional.

Mucho se habla de la empresa que aplicaba los exámenes de ingreso en línea y que terminó teniendo grandes fallas, ya que muchos jóvenes utilizaron la Inteligencia Artificial y el internet para contestar su prueba y así acceder a la universidad.

Ya hemos leído que la empresa surgió del famoso y admirable programa de Emprendedor del Tec de Monterrey. Una clase que siempre ha generado grandes proyectos y que hasta la fecha pernamenecen en el mercado, sin embargo más de 10 años después la compañía cambió y se equivocó.

Sin embargo, de eso es lo que hemos estado hablando, y no de valorar y reconocer a los miles de jóvenes que se inscriben a la prueba, que la realizan y que en ocasiones como esta, algo extraordinario vuelven a acudir a probar sus conocimientos para ser mejores.

La fotografía engloba y representa todo lo que sucede alrededor de una prueba como esta. ¿Quién no recuerda su examen de admisión a la prepa o a la universidad?

Siempre de hombro a hombro a un desconocido, con el nerviosismo propio del acto y de la edad, la presión familiar y social de ganarse un lugar como lo hizo su hermano o hermana mayor, sus padres, sus amigos, sus ídolos que tanto admiran y leen.

El momento que capturó Jorge, es para vibrar el sentir de la chica de azul de lente, pero más el de a lado que mira la pantalla y coloca su mano en la boca porque está pensando en la respuesta, le da vueltas en su cabeza, ¿es o no es? ¿y si, sí?

Detrás de ellos, un profesor, un responsable de verificar que no copies, no desvíes la mirada, no preguntes y de manera invisible un “te estoy viendo”.

Una presión a las espaldas de ellos, porque siempre se siente la presencia de alguien, de un desconocido que está respirando y crees que te está mirando.

El fotoperiodismo no siempre exige una técnica que provoque a la mirada, tampoco golpes o revolución; solo captar algo interesante, con personajes interesantes en un lugar interesante.

Sí, así como lo enseñó Cartier-Bresson. Esta es una escena que lo cumple, cada joven lo es, y el acto de contestar una evaluación bajo presión sin la “libertad” y anonimato de un usuario que contesta desde casa, en ese salón de hotel se miran y en silencio tratan de sacar el mejor resultado para estudiar, profesionalizarse y diferenciarse del resto.

De esto que vemos en la imagen, es lo que deberíamos de hablar y seguir alentando a las nuevas generaciones a estudiar para ser personas capaces de hacer cosas nuevas.