Industria automotriz, crisis y cambio de era

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Quizá el signo más evidente del cambio profundo que experimenta uno de los sectores que potenció la industrialización de México (y del mundo) en el siglo pasado es la gran cantidad de vehículos ligeros chinos en circulación: 31 marcas diferentes que con todos sus modelos ocupan ya 17% del mercado nacional.

Una amplia explicación de ello y el esbozo de lo que puede ser el futuro es el estudio “La Industria Automotriz en México” publicado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores que encabeza Guillermo Rosales con la colaboración de expertos coordinados por Verónica Orendain, Bosch, Jatco, Riken, Topre y Suncall.

El estudio narra y expone los cambios que potenciaron en el país los automotores, desde el primer Delauny Belleville, pasando por el desarrollo carretero que inició el gobierno de Plutarco Elías calles, el TLC en la ola de la globalización que hizo de México el quinto productor de autos más importante del mundo, hasta los actuales nacionalismos y aislacionismos arancelarios en la competencia por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China… País que es el principal productor y consumidor de vehículos.

La crisis de las redes globales de suministro y escasez de microchips generadas por la pandemia Covid-19 fueron el punto que quiebre que llevó a todo un cambio de era: los fabricantes chinos cambiaron el paradigma al iniciar la producción con un algoritmo y a partir de ahí las partes electrónicas y luego mecánicas. La electromovilidad y la hiperconectividad móvil empezaron a adueñarse de la escena, exponen los autores Aldo Gainza, Graciela Gutiérrez, Luis Rojas y José Sáenz.

Ello significa un reto profundo para empresas, sindicatos, gobierno y sector educativo del país para abordar el cambio aprovechando las fortalezas construidas en décadas. Y de ahí la importancia de acciones concretas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que encabeza Pedro Haces para la actualización tecnológica de los trabajadores de Nissan, Mazda, Bosch, Jatco, Riken, Topre y Suncall.

Para más detalle, no se pierdan los #TíosCantineros en redes sociales la semana próxima.

El mercado inmobiliario ante la escasez. El sueño de la casa propia en México atraviesa una de sus encrucijadas más complejas en los últimos años. Según el reciente informe de Accumin Intelligence —que aquí dirige Justino Moreno— el sector inmobiliario vive una “tormenta perfecta”: los precios escalan, la oferta se agota y los compradores, ante la incertidumbre, pisan el freno.

El dato es elocuente: el precio promedio de la vivienda alcanza 1.9 millones de pesos, un incremento anual del 6.3%. Sin embargo, esta cifra no cuenta la historia completa. Tal inflación responde al encarecimiento acelerado por metro cuadrado en las principales ciudades, del 12% en casas y un preocupante 13.2% en departamentos.

La cautela de los consumidores no es injustificada. La colocación de créditos hipotecarios está 20% debajo de los niveles de 2025, reflejando un mercado que, ante el alza en los costos y una oferta que no logra satisfacer los requerimientos básicos, prefiere la prudencia a la deuda.

Vivimos, pues una brecha donde el financiamiento no logra acompañar la dinámica de los precios, creando un cuello de botella que castiga tanto a las familias como a la industria.

El informe Accumin expone un diagnóstico inquietante: el agotamiento del inventario de vivienda nueva: en urbes como la CDMX el ingreso de nuevas unidades, aunque creció un 53% anual pero es insuficiente para frenar la presión alcista.

El efecto colateral es perverso: la vivienda usada está comenzando a superar, en muchos casos, el precio de la nueva. Esto indica desabasto que hoy por hoy es el principal motor del alza en los precios.

El mensaje para los desarrolladores y tomadores de decisiones es claro: Accumin Intelligence apunta que el entorno actual exige datos confiables y análisis rigurosos para minimizar riesgos. La crisis de inventario no se resolverá con improvisación, sino con un esfuerzo coordinado para desarrollar productos financieramente viables para el ciudadano y rentables para la industria.

Si bien el mercado inmobiliario mexicano no está paralizado, está mutando. La escasez de oferta y el encarecimiento de la vivienda ya no son problemas coyunturales, sino estructurales. Si no se logra alinear la capacidad de financiamiento con una oferta más diversa y eficiente, el derecho a la vivienda corre el riesgo de convertirse en un lujo inalcanzable para las nuevas generaciones.

Septién en Trafalgar. Quien regresa a los escenarios financieros es Carlos Septién Michel, ahora como director de Empresas Trafalgar, entre las cuales se encuentran la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) y TRF Casa de Bolsa.

La incorporación de Septién Michel da continuidad a la estrategia de largo plazo de Trafalgar y suma la experiencia de un líder empresarial, innovador y con más de 45 años en posiciones directivas, en firmas de los sectores financiero y de la salud.

En buena hora.

Lampareada. La dirección de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Yesica Luna Espino, acumula asuntos que ya merecieron la atención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: trabajadores de la paraestatal presentaron dos denuncias, una por el manejo de personal; otra, por compras y contrataciones.

En la primera queja, los trabajadores piden revisar los perfiles y, sobre todo, las remuneraciones de funcionarios incorporados a la estructura administrativa.

En la segunda se acusan compras menores, adjudicaciones directas y proveedores presuntamente favorecidos. Los trabajadores buscan determinar si compras recurrentes fueron divididas en operaciones de menor monto para evitar licitaciones y si los precios contratados aseguraron las mejores condiciones.