Las economías

Hasta qué punto el concepto la economía mexicana es una abstracción. ¿Existe la economía mexicana o existen las actividades económicas de los agentes económicos, individualmente considerados, desde la producción hasta el consumo, y las relaciones de intercambio que establecen entre ellos? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando preguntamos ¿cómo va la economía mexicana? ¿A cuál de todas las variables que integran una economía nos referimos? ¿A cuál de todas las actividades que la componen?

De entrada, por el lado de la producción, la economía mexicana se divide en tres grandes grupos de actividades. Primarias, explotación directa de recursos naturales, que aportan el 3.8% de la producción total, y que en el segundo trimestre crecieron, en términos anuales, 7.3%. Secundarias, todas las industrias, que aportan el 32.5%, y que en el segundo trimestre crecieron 0.8%. Terciarias, todos los servicios, que aportan el 63.7%, y que en el segundo trimestre crecieron 2.5%. Nótese las diferencias en las aportaciones y, sobre todo, en los crecimientos, desde 7.3% (primarias), hasta 0.8% (secundarias).

Centro la atención en la industria que se divide en cuatro grupos. La minería, que aporta el 10.5% de la producción industrial y el 3.4% de la producción total, y que en el segundo trimestre creció, en términos anuales, 2.7%. La generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural, por ductos, al consumidor final, que aporta el 4.1% de la producción industrial y el 1.3% de la producción total, y que en segundo trimestre decreció, en términos anuales, 0.1%. La construcción, que aporta el 20.8% de la producción industrial y el 6.8% de la producción total, y que en el segundo trimestre decreció, en términos anuales, 0.4%. Las industrias manufactureras, que aportan el 64.5% de la producción industrial y el 21.0% de la producción total, y que en segundo trimestre decrecieron, en términos anuales, 1.9%. Téngase en cuenta las diferencias en las aportaciones y, ante todo, en los crecimientos, desde 2.7% (minería), hasta menos 1.9% (manufacturas).

Centro la atención, con la información para abril, en la actividad industrial de las entidades federativas. En términos anuales, los cinco estados con mayor crecimiento de la actividad industrial fueron: Hidalgo, 20.6%; Nayarit, 15.3%; Oaxaca, 12.5%; Guerrero, 12.4%; Veracruz, 11.5%. Promedio: 14.46%. Los cinco estados con mayor decrecimiento fueron: Quintana Roo, 23.1%; Morelos, 16.5%; Campeche, 5.5%; Guanajuato, 5.1%; Durango, 4.9%. Promedio: 11.02%. Nótense las enormes diferencias en materia de crecimiento, desde menos 23.1% (Quintana Roo), hasta más 20.6% (Hidalgo). 13 entidades federativas, el 40.63%, registraron decrecimiento. 19 registraron crecimiento, el 59.37%.

¿Existe la economía mexicana, o existen las actividades económicas, de entrada, primarias, secundarias y terciarias, y, cada una de ellas, como hemos visto en el caso de las secundarias, con comportamientos muy distintos según las entidades federativas? Al final de cuentas, o por principio de ellas, lo que realmente existe son las actividades de cada uno de los agentes económicos, desde la producción hasta el consumo, y las relaciones de intercambio que se establecen entre todos ellos.