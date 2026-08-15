La Presidencia de la Corte muy peleada

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Como sucedió con muchos aspectos de la actividad en la del La Suprema máximo tribunal del país, que los asuntos se trataban con solemnidad , pero la discreción se rompió con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, cambio que personalizó la ministra Lenia Batres Guadarrama, una abogada de muy elementales conocimientos de la jurisprudencia, pero muy inclinada al protagonismo personal.

Ese rompimiento se produjo desde el momento de su elección, pues no alcanzó los votos suficientes en el Senado para ser nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual su promotor, el caudillo de la llamada Cuarta Transformación, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que recurrir al resquicio que ofrece la Constitución de imponer a su candidato(a) cuando no hay acuerdo en la pomposamente llamada Cámara alta.

De inicio, Batres entró en conflicto con sus pares por exigir que se aplicara la supuesta política de austeridad pregonada por la 4T, al demandar que se redujeran los salarios y las prestaciones de los ministros de ese tribunal constitucional. De hecho, ella misma solicitó al administrativo reducir su salario a menos de lo que gana el presidente de la República, como lo establece la reforma constitucional promovida por el cacique de Macuspana.

Al respecto, es de recordar que en la anterior reforma al Poder Judicial promovida por el ex presidente priista Ernesto Zedillo, se estableció que los juzgadores federales deberían tener salarios y prestaciones por encima del promedio para estar a salvo de tentaciones de corrupción, además de tratarse de un reconocimiento a su gran capacidad y preparación en materia jurídica. Pero ese es otro tema.

El hecho es que contrario a lo que se espera de un juez, de ser imparcial, Batres llegó con criterios preconcebidos que intentaba aplicar, como su predisposición a sancionar los grandes empresarios a quienes considera delincuentes.

Las deficiencias de la preparación de Lenia se han evidenciado en sesiones del máximo tribunal, pues otros ministros le han enmendado la plana o han rechazado sus ponencias por no ajustarse a lo establecido en las leyes.

Pero existe la creencia que la abogada Lenia Batres, no pasara y no llegará a la Presidencia de la Corte.

+++

Cuentan que en la frontera norte, más específicamente en Tijuana, el escenario electoral está más que movido. El Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Verde andan en pláticas para analizar una eventual alianza que le dispute a Morena el municipio; la intención sería extender ese mismo acuerdo a otros municipios y a la gubernatura.

+++

Los gobernadores miraban como los secretarios del gabinete presidencial se desangraban entre ellos para alcanzar la nominación de su partido a la Presidencia de la República.

Fue en el año dos mil cuando el primer gobernador saltó desde ese cargo a ejercer la administración federal, algo inusual en la política mexicana moderna. Correspondió ese honor a Vicente Fox Quesada, quien dejó la gubernatura de Guanajuato para competir y ganar la joya de la corona de los cargos de elección popular.

Es cierto que muchos ex gobernadores aspiraron a la candidatura y eventualmente alguno como los veracruzanos Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, desempeñaron el cargo de gobernadores o antes que ellos Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, fungieron como gobernadores antes de asumir la Presidencia de la República, pero dentro de los turbulentos años posrevolucionarios.

En la etapa moderna de la política mexicana, Vicente Fox fue el primer en dar el salto directo, seguido después de Enrique Peña Nieto, quien su último cargo público antes de ganar la Presidencia de la República, fue gobernador del Estado de México.

Andrés Manuel López Obrador, se pudiera decir que saltó de gobernar el Distrito Federal a la Presidencia de la República, sin que de por medio hubiese otro cargo público, pero distaron doces años de ello.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo sí consiguió hacerlo, ya que antes de ser candidata presidencial y ganar los comicios fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que equivale a que de los cinco más recientes Presidentes de México, cuatro saltaron de un gobierno a ser jefes del Ejecutivo federal y solamente uno, Felipe Calderón Hinojosa, no pasó por ese tamiz.

Ese recuento abre la llave para que, posiblemente, otro gobernante eleve la mira hacia la Presidencia de la República.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx

+++