Valientes bravucones

Al destructor nacional del PRI, Alito Moreno le han empezado a cerrar el cerco, y eso con la única intención de como se dice coloquialmente, “echarle el guante”, ósea que de meterlo a donde debió estar hace mucho tiempo. Y es que como lo hemos escrito con anterioridad, el señor usa la vieja táctica conocida entre los maleantes de gritar y apuntar hacía otro lado para desviar la atención mientras se llevan bajo el abrigo el botín recién sustraído. Es por eso que anda muy envalentonado acudiendo a los Estados Unidos para denunciar lo que pasa en México. Todos sabemos que eso y nada es lo mismo, pero lo que quiere el muchacho es espantar con el petate del muerto, sin embargo, poco le va a servir, porque por lo pronto ya agarraron al contador de su hermano, y dicen que no solo volaron chispas, también nombres y detalles que lo ponen en un muy mal lugar… ósea que datos que lo incriminen y prueben sus fechorías, habrá de sobra.Por su puesto que no faltó el chavo que se baja por los chascos a la tienda del la planta baja en salir a defenderlo. Osea, hablamos del diputado federal, Carlos Gutierrez Mancilla, quién como un feroz felino defendió al León alfa que inyecta de cariño a su manada, y enfrentó casi casi a arañazos al chaparrito de Arturo Ávila en el patio central del Senado mexicano. Y es que el motivo de que le salieran las garras al joven de los chescos fue que, tiempo antes el diputado morenista había dicho que era necesario pedir el desafuero de su mandamás, ósea de su máximo jefe y líder de su manada, Alito Moreno. Aquí la pregunta es: ¿de que tamaño es el cariño que se dan entre ellos como para salir hacer tremendo escándalo? ¿Curioso no?

Y hablando del tema, la presidenta Sheinbaum se refirió al asunto de lo de Alito. En su conferencia matutino, minimizando el impacto de sus acusaciones en el extranjero: “Se explica por sí solo lo que hace el presidente del PRI. ¿Qué mexicano? Vean, o sea, imagínense. Es presidente de un partido político casi en extinción, pero, como presidente de un partido político en México, va y presenta una denuncia en Estados Unidos para pedir que quiten visas. Bueno, es hasta… hasta da risa, pues”, y para rematar dijo “No sé qué tanta credibilidad tenga, pues tampoco creo que tenga mucha allá, la verdad”. ¿Arroz o más mole?

Aquí lo verdaderamente importante es que como un personaje que se dice patriota y defensor de México corre a otras naciones a pedir a gritos que intervengan en su propio país. No hay que distraernos tanto en la estridencia que hacen, si realmente su objetivo es defender la patria, aquí daría todo por ella, no corriendo a esconderse en las enaguas de los extranjeros. ¿Qué opinarían nuestros caudillos de este personaje que en el discurso dice una cosa, pero en la realidad hace otra? Obvio, mínimo ya estaría encarcelado.

La última…

El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen.

… y nos vamos.