Bupa acelera expansión en Nuevo León

Bupa México, prepara una inversión de 100 millones de pesos durante los próximos cinco años en Nuevo León, para ampliar su capacidad operativa, fortalecer su presencia en el norte del país y aprovechar el crecimiento de la demanda de seguros de gastos médicos.

Como parte de esta estrategia, la empresa inauguró nuevas oficinas en Monterrey, ubicadas en Jardines del Campestre, en San Pedro Garza García, que funcionarán como un punto de mayor cercanía con clientes, agentes, corredores y aliados estratégicos.

La expansión responde al desempeño que ha registrado el negocio en la ciudad, donde el nuevo negocio creció 40 por ciento durante el último año y ya representa 20 por ciento de la cartera total de Bupa en México. Los recursos previstos para el estado contemplan el fortalecimiento de instalaciones, generación de empleos e inversión relacionada con la operación y los servicios de salud, con lo que la compañía busca consolidar su participación en una de las principales plazas empresariales e industriales del país.

La apuesta por Nuevo León también está vinculada con la evolución del mercado regional de seguros de gastos médicos, que registró un crecimiento de 2.5 por ciento entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos de la compañía. Bupa Monterrey representa una plaza estratégica por su concentración empresarial, actividad industrial y demanda de soluciones privadas de salud, tanto para empresas como para particulares. Las nuevas instalaciones buscan impulsar la colaboración, innovación y desarrollo de proyectos con socios comerciales, al tiempo que permiten ampliar la capacidad de atención y acompañar el crecimiento de la cartera. A nivel global, Bupa cuenta con más de 68 millones de clientes y presencia en 190 países, mientras que en México, Monterrey ya concentra una quinta parte de su cartera, indicador que refleja el creciente peso del norte del país dentro de su operación nacional.

Normas e industria. Nuevo León es uno de los grandes motores industriales de México, con liderazgo en sectores como el automotriz, la manufactura avanzada, los electrodomésticos, el agroalimentario, la construcción y las tecnologías de la información, convirtiendo a la entidad en un referente nacional de competitividad y desarrollo. Sin embargo, detrás de ese dinamismo existe un factor que suele pasar desapercibido: el cumplimiento de normas técnicas, ambientales, sanitarias y de calidad.

Más que una obligación legal, las normas representan una ventaja estratégica que permite optimizar procesos, fortalecer la competitividad, elevar los estándares de producción y abrir la puerta a mercados más exigentes. Por ello, la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Raúl Tornel y Cruz, realizará el 20 de agosto la Jornada de Normas y Acreditación para fortalecer su difusión e implementación en los diversos sectores productivos. La cita será en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, que preside Rodrigo Garza.

Solidaridad con Colombia. Banco Azteca y Elektra han implementado una estrategia para fortalecer el flujo de remesas hacia Colombia, al eliminar hasta el 21 de agosto de 2026 la comisión en los envíos de dinero, sin importar el monto de la operación. Todo para facilitar que la ayuda económica llegue de manera directa a las familias afectadas. El beneficio estará disponible en ventanillas de sucursales y mediante la App de Banco Azteca, a través de MoneyGram y Western Union; en este último caso, exclusivamente para envíos directo a cuenta. La medida permite a ambas compañías ampliar sus servicios de envío de dinero, facilitar la operación de sus clientes y mantener activo el flujo de recursos hacia uno de los mercados receptores de remesas de la región, al absorber temporalmente el costo de la comisión para priorizar volumen, accesibilidad y continuidad operativa durante la emergencia. El apoyo brindado es asegurando que el alivio financiero llegue completo y sin contratiempos durante esta contingencia.

Aniversario y solidaridad. El aniversario 110 de Atlas FC tuvo una dimensión que trasciende el futbol. Antes del encuentro ante Tigres, el Estadio Jalisco funcionó como Centro de Acopio para reunir ayuda destinada a Colombia, en una muestra de solidaridad que conecta a dos pueblos unidos por la cultura, el deporte y una larga relación de amistad. La jornada permitió que La Fiel sume una causa social al festejo rojinegro. La iniciativa también tuvo un componente especial por el vínculo que Atlas FC mantiene con el pueblo colombiano, reforzado por la trayectoria de Camilo Vargas, referente rojinegro, y por la reciente estancia de la Selección Colombia en Academia AGA durante el Mundial de la FIFA 2026. Los aficionados entregaron alimentos no perecederos, artículos de higiene, medicamentos de venta libre, pañales, cobijas, almohadas, linternas, pilas, leche y alimentos para bebés y mascotas antes de ingresar al partido. Así, una celebración deportiva se convirtió en una oportunidad concreta para responder a quienes atraviesan momentos difíciles.

Voz en off. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tiene que aclarar lo dicho en diferentes entrevistas realizadas por sus funcionarias, ya que minimizan el registro de líneas telefónicas móviles a sólo tener la CURP y el nombre completo para realizar ese trámite y que no se requiere de ningún dato biométrico más, sin embargo el formulario sí lo exige, lo que ha generado confusión y desconfianza en esto, señalando este trámite de inservible e inseguro; miles de líneas hoy están dadas de baja donde por supuesto las que sufren son las empresas de telefonía que perderán de manera grave esos ingresos económicos que ya plácidamente anotaban en sus libros financieros…