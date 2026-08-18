Grito desesperado

El bombardeo constante de información provoca en ocasiones que algunas voces se pierdan entre tanto ruido. Es el caso de esta última revuelta que nace desde una liga que realmente a nadie le importa ya. Y es, precisamente, desde ese sentimiento de abandono e indiferencia que algunos clubes de la Liga de Expansión no bajan los brazos y siguen exigiendo que se restablezca el ascenso y descenso en el futbol mexicano. Futbolistas, entrenadores y dueños de estas franquicias hoy van perdiendo 3-0 ante el sistema y el partido ya está en el agregado.

En este duro despertar del futbol mexicano, tras el sueño de organizar un mundial, la Federación y la Liga, entendiendo que son los dos entes más importantes y de lo que depende casi el 100% de lo que afecta al futbolista de nuestro país, tiene aún estas problemáticas vivas, la de atender este grito de auxilio desesperado de las divisiones inferiores, que en tiempos pasados permitían a algunas franquicias a nacer desde una tercera división y llegar hasta la Primera y ahí consolidarse.

Justo como el modelo que hoy continúa en Europa y del que algunos dueños de la pelota en nuestro país decidieron alejarse poco a poco en la década de los noventa, primero con la creación de torneos cortos, complicando los descensos con los promedios, priorizando las liguillas y hoy, finalmente, “creando” un modelo de franquicias, como el que existe en los deportes de Estados Unidos. La realidad es que hoy los dueños cerraron la puerta del Club de Toby, para qué arriesgar sus capitales con descensos deportivos, si de todas maneras hay pocos inversores (fiables) que puedan invertir en el futbol.

Hoy, nuevamente. un puñado de clubes que se resisten a desaparecer, porque ése es el destino de la Liga de Expansión, nuevamente metieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) exigiendo el retorno del sistema de ascenso y descenso en nuestro futbol. Los equipos en rebelión son el Atlético Morelia, Atlético La Paz, los Leones Negros, Cancún FC y los Mineros de Zacatecas, equipos que juegan en ciudades muy futboleras como es Guadalajara, Morelia y en su momento hasta Cancún. Dicen que la peor lucha es la que no se hace, pero este caso luce poco alentador. Es mucho más probable que más adelante aumenten las franquicias o desaparezca alguna de las actuales para darle espacio a una nueva como el caso de Mazatlán.

¿Qué se pierde con esta imposición de la Liga MX y la FMF? Lo más importante es la afectación económica a todos los futbolistas profesionales, porque cada vez son menos equipos en los que podrán existir oportunidades de poder vivir del futbol. En la parte deportiva, se corta un proceso natural de muchos canteranos que atravesaban todas las divisiones inferiores hasta llegar a Primera. Y, claro, desde que se anuló el ascenso y descenso la calidad del torneo de mayor importancia, la Liga MX, tuvo inmediatamente un impacto en su calidad, el jugarse el descenso era una subtrama que generaba más competencia entre los 18 equipos; hoy se quiere compensar con el aumento de equipos que califican a los playoffs del futbol mexicano. Ojalá este último grito de auxilio al TAS tenga alguna repercusión positiva y no se ahogue en el océano de la intranscendencia de nuestro futbol.