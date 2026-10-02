El ganón veleidoso

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El Partido Verde fue el ganón en las cuestionadas designaciones de coordinadores del oficialismo.

Sigue siendo un enigma cómo fue exactamente el proceso en que se determinó la selección que, se presume, colocará a los “ganadores” como candidatos a las gubernaturas de 17 estados en que habrá elecciones el año que entra.

Si alguien perdió fue el Partido del Trabajo. Por más buena cara que pongan es claro que hay un rompimiento que, por ahora, no se alcanza a saber hasta dónde llegará.

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Quizá ahora que aparezcan las candidaturas para presidencias municipales y diputados federales, podría presentarse algo así como un ajuste de cuentas. Lo que es evidente es que el partido por sí solo no va a levantar, incluso podría perder el registro en algunos estados.

El PT está fuera de la primera etapa y si alguien lo sabe son sus dirigentes, por más que hablen de que “la alianza no se rompe”, y “estamos con la Presidenta con todo”.

Mientras el Verde se la pasa negociando candidaturas, a las cuales le saca provecho en todos los sentidos, el PT se va quedando solo y sin posiciones que le permitan negociaciones en la alianza.

Por más que busquen la manera de negociar en términos políticos y estratégicos, para Morena el Verde le resulta más atractivo a pesar de sus veleidosas posiciones. Lo que se ve es que a Morena lo que le importa es que los personajes ligados al Verde le reditúan algo más que la posibilidad de un triunfo, son rentables por más cuestionados que sean, pero es claro que en Morena ya tomaron esta decisión.

Como se ha venido mencionando, todo indica que poco cambiará el predominio de las fuerzas políticas en 2027. Sin embargo, las divisiones internas pueden ser un factor que fortalezcan a candidatos que hoy se ven con poca fuerza.

Cada vez va siendo más claro que el principal problema que está enfrentando Morena, tiene que ver con la forma en que se mueven los grupos internamente y con las ansias que tienen de poder y dominio. Este momento ha sido largamente pronosticado, y todo parece que ya está manifestándose plenamente.

Los cuestionamientos internos ponen en evidencia los mecanismos que se utilizaron para designar a los coordinadores. Podría darse el caso de que los derrotados no necesariamente se vayan a otro partido, pero sí podrían presentarse escenarios, que para Morena deberían ser preocupantes.

Un ejemplo de ello fueron las declaraciones de Tatiana Clouthier sobre el caso Nuevo León. Dejó en claro que el único apoyo que ella dará será a la Presidenta, tres veces le hicieron una pregunta y tres veces contestó lo mismo, haciendo a un lado, cualquier referencia a quien de manera sorpresiva, inesperada y cuestionable terminó por ser la coordinadora de Nuevo León.

Hay otros casos en que también va quedando claro que las y los derrotados se han inconformado dejando en claro que difícilmente le darán apoyo a quienes resultaron las y los coordinadores.

Podría suceder que al final se logren cohesionar, porque por más obvio que sea el poder es el poder. Al mismo tiempo, algunos personajes pueden ser cuestionables, pero el hecho de que estén bajo el amparo de Morena les permite evitar sobresaltos. A algunos que han hecho a un lado, no les caería nada mal una diputación o un cargo en algunos de los gobiernos que están en juego.

Lo que surge como una posibilidad es que los números para Morena, a pesar de las encuestas, no le empiecen a ser tan favorables. En este marco quizá la aparición del desaparecido del miércoles sea parte de la búsqueda de colocarlo como un factor que, sin la menor duda, es de enorme peso. Podríamos estar en el preámbulo de que el tótem de Palenque empiece a aparecer con más regularidad.

RESQUICIOS.

La importante presencia del secretario de Hacienda en Diputados tuvo estadio vacío. Es lamentable que con todo lo que está en juego en términos económicos las y los diputados hayan hecho un vacío que lo único que evidencia es un desinterés por su propio trabajo.