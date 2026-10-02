El buzón de Lugano

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La aparición de Jorge Amílcar Olán Aparicio en Lugano, Suiza, se concretó con un puntual y consistente trabajo reporteril. Y también tuvo como antecedente una delación: la propia versión difundida por quienes realizaron el reportaje habla de una llamada anónima que puso a su equipo sobre la pista del empresario tabasqueño, señalado desde hace tiempo por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y por sus negocios al calor del poder de la llamada 4T.

Luego vino el viaje, la corroboración de las informaciones, el buzón con el nombre “Jorge Olán Aparicio” y la escena del encuentro en una de las zonas más caras de Suiza que despejó cualquier duda.

La clave periodistica está en el hallazgo, pero la política podría estar en el aviso.

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Olán llevaba más de un año escondido con éxito. No pesaba —hasta donde se sabe públicamente— una orden de captura en México o en Estados Unidos, donde los López Beltrán andan de mala moda.

Vivía en la dorada sombra suiza, lejos del ruido de Tabasco, de Palacio y de las sobremesas morenistas. La revelación sobre su residencia lo volvió a esfumar.

Por eso la ventaneada de Lugano se parece a la de Andy y Gonzalo López Beltrán en la Condesa, aquella reunión del 24 de agosto, documentada en fotografías, con empresarios, cigarros, buen tequila y cinco horas de conversación en un restaurante de moda. Son avisos.

Mensajes políticos construidos desde trabajos de seguimiento. Mensajes para que algunos dentro del movimiento sepan que otros, también dentro del movimiento, saben cosas, tienen información, pueden accionar y sobre todo, pueden decidir cuándo conviene su divulgación.

En la 4T nadie se espía: se monitorean fraternalmente.

Y como en política mexicana la casualidad suele ser apenas el disfraz de una operación, el contexto completa la postal. Justo cuando Claudia Sheinbaum cumple dos años en el poder —llegó a la Presidencia el 1 de octubre de 2024—, su antecesor aparece desde su tropical base de retiro.

López Obrador reaparece con una larga exposición para presentar su libro nuevo, Pueblo, con dedicatorias a la excepcional sucesora —a quien describió como un orgullo y un ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo— y con la vieja habilidad de obligar a que todos hablen de él.

Lugano, la Condesa y Palenque pudieran no ser puntos aislados del mapa sino estaciones de una misma ruta: la disputa silenciosa por el control del relato, de la información y del miedo.

En Morena los mensajes van y vienen. Algunos se publican. Otros llegan en forma de libro. Y los más eficaces, como siempre, no necesitan firma.