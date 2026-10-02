• Ruta necesaria

Nos piden no pasar por alto el relevante encuentro que sostuvo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con Andrea Pochak, comisionada y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que, en seguimiento al informe que la CIDH presentó en mayo sobre desapariciones en México, ambas acordaron una ruta de trabajo para atender recomendaciones prioritarias en búsqueda de personas, identificación humana y atención a víctimas. Nos hacen ver que no se trata de un asunto menor: el acuerdo contempla un mecanismo especial de seguimiento, coordinación entre autoridades federales y estatales, asistencia técnica del organismo internacional, intercambio de información y evaluación de resultados. Al término de la reunión, incluso, la delegación de la CIDH conoció el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. En un tema que exige resultados y atención permanente a las familias, bien por abrir las puertas al acompañamiento y la cooperación internacional.

• Cruz Azul: Velázquez impulsa crecimiento

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Y nos cuentan que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Cooperativa La Cruz Azul, el presidente del Consejo de Administración, Víctor Velázquez, se declaró listo para continuar con la ruta de crecimiento de la empresa en favor de los socios. Y es que resulta que se ha informado de una inversión de 6,500 millones de pesos para impulsar operaciones en el estado de Hidalgo. Los proyectos que conforman esa cartera, nos aseguran, permitirán la creación de más de 14 mil 200 empleos directos e indirectos y llegar a una producción de hasta tres millones de toneladas de cemento anuales. Lo anterior, alineado al objetivo de alcanzar un crecimiento de 17 por ciento en la producción de cemento al cierre de 2026. Pero no sólo eso, pues la cooperativa lleva a cabo proyectos que van más allá de la producción y se relacionan con la salud, la educación y el deporte, con los cuales fortalece su presencia en entidades como Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y la Ciudad de México. Ahí el dato.

• GAM, caso de éxito en seguridad

Y entre las alcaldías capitalinas que pueden presumir resultados relevantes en materia de seguridad, está la Gustavo A. Madero hoy encabezada por Janecarlo Lozano, nos comentan. Algunos indicadores que dan cuenta de ello son, por ejemplo, la reducción de los homicidios que alcanza ya un 75 por ciento, pues de 244 que hubo en 2018, hoy esa cifra se ubica en 60. Es sabido que la trayectoria histórica de la GAM arrojaba en el pasado el perfil de una alcaldía violenta, por ejemplo, entre 2015 y 2018 se contabilizaban 12.7 delitos de alto impacto diarios, mismos que en ese último año aumentaron a 17.3 diarios con un total que superaba los 6 mil 300. Ayer el alcalde morenista informó que entre 2019 y 2024 se redujeron a 10.4 y hasta a la fecha del corte que recién presentó, el total sumaba apenas los mil 436. La GAM, nos aseguran, tiene más de 100 patrullas propias y el reto, referido por el morenista, es el de sumar más de un centenar para que cada colonia cuente con al menos una. ¡Qué tal!

• Los millones de Quijano... a empresas hermanas

Por allá de 2024, el Congreso de la Ciudad de México, nos recuerdan, exhortó a que la Fiscalía capitalina hiciera una investigación en contra de la alcaldía Magdalena Contreras encabezada entonces por Luis Gerardo Quijano por presuntas irregularidades en obras públicas. El priista, nos dicen, no sólo tenía ese señalamiento, también era cuestionado por propiedades y autos. El caso es que ahora, derivado de revisiones de su gestión, en estas páginas se da cuenta de que la demarcación, en esa época, dio mediante 46 contratos un mínimo de 114 millones de pesos a tres empresas hermanadas. Firmas en las que en momentos distintos salta un nombre: Miguel Ángel Liceaga Galván. De acuerdo con la revisión, hubo adjudicaciones directas e invitaciones a concursos con otras empresas cuyos representantes nunca llegaron por lo que terminaba por ganar alguna de las preferidas. ¿Será que con todo y lo anterior pudieran funcionarios de ese tiempo tener la aspiración de regresar a la alcaldía? Pendientes.

• La crisis que no ha pasado

Quien ayer puso una dosis de realidad al optimismo sobre la relación entre Morena y el PT fue el líder de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal. Y es que mientras el dirigente petista Alberto Anaya ha intentado apagar los fuegos con tonos diplomáticos y afirmaciones de que todo está bien, el coordinador de los diputados guindas advirtió que, al menos él, todavía no se atreve a asegurar que “ya pasó la peor crisis” en la alianza. Nos hacen ver que si lo dice Monreal es porque algo sabe, sobre todo, porque se trata de uno de los principales negociadores de la 4T. En este ejercicio aterrizador, nos comentan que el zacatecano anticipó que el verdadero termómetro estará en la mesa técnica que encabezarán las jefas del morenismo, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, donde harán falta, dijo, “inteligencia, tolerancia y habilidad” para mantener al PT dentro de la coalición. Pero también dejó otro aviso: los desencuentros no terminarán con las gubernaturas, ya que vienen las candidaturas a diputaciones y presidencias municipales. Así que mientras unos ven cómo apagar un incendio, otros ya alcanzan a pronosticar las siguientes columnas de humo. Uf.

• Madrugador

El que ya levantó la mano para buscar una diputación federal —para sorpresa de casi nadie— fue Andrés Manuel López Beltrán, quien se registró por el distrito 6 de Tabasco en el proceso interno de Morena rumbo a 2027. El dato, nos dicen, no sería tan vistoso si el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera hecho tanto ruido con recorridos y actividades que incluso le han valido denuncias por presuntos actos anticipados. Mientras la convocatoria emitida ayer estableció reglas sobre cómo deberán conducirse los aspirantes durante esta etapa, a Andy parecía hacérsele tarde desde hace meses, pues ya andaba de arriba para abajo en el estado al que, nos recuerdan, regresó precisamente en medio de sus aspiraciones políticas. Pero lo que estará por verse, también nos advierten, es el tamaño del reto que tendrá la Comisión Nacional de Elecciones con un personaje como López Beltrán. Y es que entre las reglas del proceso aparece una particularmente llamativa: evitar perfiles producto del “influyentismo, amiguismo, nepotismo” o del uso de vínculos familiares para acceder a espacios partidistas. Vaya que con Andy ese filtro estará bajo la lupa. ¿O no?