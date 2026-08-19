EMPLEO E INGRESO

Durante el primer semestre de 2025 la tasa de desempleo fue, en promedio mensual, 2.55% de la población económicamente activa, PEA. A lo largo del primero de 2026 fue 2.65%, 0.10 puntos porcentuales más, 3.92%. Malo.
La PEA está integrada por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada, PD.
La tasa de ocupación parcial y desocupación es la suma de la PD más la PO que trabajó menos de 15 horas semanales. A lo largo del primer semestre de 2025 fue, en promedio mensual, 8.88% de la PEA. Durante el primero de 2026 fue 9.07%, 0.19 puntos porcentuales más, 2.14%. Malo.
• ¿Herencia en TEPJF?
La tasa de presión general es la suma de la PD más la PO que busca trabajo. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 5.32% de la PEA. A lo largo del primero de 2026 fue 5.40%, 0.08 puntos porcentuales más, 1.50%. Malo.
La tasa de trabajo asalariado es la PO que, a cambio de su trabajo, recibe un salario, sueldo o jornal de parte de la organización productora para la que trabaja. A lo largo del primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 66.43% de la PO. Durante el primero de 2026 fue 65.98%, 0.45 puntos porcentuales menos, 0.68%. Malo.
La tasa de subocupación es la PO con necesidad y disponibilidad de trabajar más sin posibilidad de hacerlo. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 6.90% de la PO. A lo largo del primero de 2026 fue 6.80%, 0.10 puntos porcentuales menos, 1.45%. Bueno.
La tasa de condiciones críticas de ocupación es la PO que trabajó menos de 35 horas a la semana, o más de 35 con ingresos menores al salario mínimo, o más de 48 con ingresos menores a dos salarios mínimos. A lo largo el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 33.13% de la PO. Durante el primero de 2026 fue 38.52%, 5.39 puntos porcentuales más, 16.27%. Muy malo.
La tasa de informalidad laboral es la PO que trabaja, o en el sector informal de la economía, o de manera informal en el sector formal. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 54.58% de la PO. A lo largo del primero de 2026 fue 54.98%, 0.40 puntos porcentuales más, 0.73%. Malo.
La tasa de ocupación en el sector informal es la PO que trabaja en el sector informal. A lo largo del primer semestre de 2025 fue 28.78% de la PO. Durante el primer semestre de 2026 fue 29.82%, 1.04 puntos porcentuales más, 3.61%. Malo.
La tasa de ocupación informal en el sector formal es la PO que trabaja, informalmente, en el sector formal. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 25.80% de la PO. A lo largo del primer semestre de 2026 fue el 25.17%, 0.63 puntos porcentuales menos, 2.44%. Bueno.
A lo largo del primer semestre de 2025, en promedio mensual, el 68.80% de la PO generó hasta dos salarios mínimos de ingreso. Durante el primer semestre de 2026 fue el 77.70%, 8.90 puntos porcentuales más, 12.94%. Cada vez más PO generando poco ingreso. Muy malo.
De las diez comparaciones hechas, en materia de empleo e ingreso, en dos las cosas mejoraron y en ocho empeoraron, empleos para todos e ingresos suficientes que, junto con precios los más bajos posibles, y aumentos en el poder adquisitivo del dinero, son los cuatro pilares del bienestar, que es el fin de la economía.