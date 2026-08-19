EMPLEO E INGRESO

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante el primer semestre de 2025 la tasa de desempleo fue, en promedio mensual, 2.55% de la población económicamente activa, PEA. A lo largo del primero de 2026 fue 2.65%, 0.10 puntos porcentuales más, 3.92%. Malo.

La PEA está integrada por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven población ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son población desocupada, PD.

La tasa de ocupación parcial y desocupación es la suma de la PD más la PO que trabajó menos de 15 horas semanales. A lo largo del primer semestre de 2025 fue, en promedio mensual, 8.88% de la PEA. Durante el primero de 2026 fue 9.07%, 0.19 puntos porcentuales más, 2.14%. Malo.

La tasa de presión general es la suma de la PD más la PO que busca trabajo. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 5.32% de la PEA. A lo largo del primero de 2026 fue 5.40%, 0.08 puntos porcentuales más, 1.50%. Malo.

La tasa de trabajo asalariado es la PO que, a cambio de su trabajo, recibe un salario, sueldo o jornal de parte de la organización productora para la que trabaja. A lo largo del primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 66.43% de la PO. Durante el primero de 2026 fue 65.98%, 0.45 puntos porcentuales menos, 0.68%. Malo.

La tasa de subocupación es la PO con necesidad y disponibilidad de trabajar más sin posibilidad de hacerlo. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 6.90% de la PO. A lo largo del primero de 2026 fue 6.80%, 0.10 puntos porcentuales menos, 1.45%. Bueno.

La tasa de condiciones críticas de ocupación es la PO que trabajó menos de 35 horas a la semana, o más de 35 con ingresos menores al salario mínimo, o más de 48 con ingresos menores a dos salarios mínimos. A lo largo el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 33.13% de la PO. Durante el primero de 2026 fue 38.52%, 5.39 puntos porcentuales más, 16.27%. Muy malo.

La tasa de informalidad laboral es la PO que trabaja, o en el sector informal de la economía, o de manera informal en el sector formal. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 54.58% de la PO. A lo largo del primero de 2026 fue 54.98%, 0.40 puntos porcentuales más, 0.73%. Malo.

La tasa de ocupación en el sector informal es la PO que trabaja en el sector informal. A lo largo del primer semestre de 2025 fue 28.78% de la PO. Durante el primer semestre de 2026 fue 29.82%, 1.04 puntos porcentuales más, 3.61%. Malo.

La tasa de ocupación informal en el sector formal es la PO que trabaja, informalmente, en el sector formal. Durante el primer semestre de 2025, en promedio mensual, fue 25.80% de la PO. A lo largo del primer semestre de 2026 fue el 25.17%, 0.63 puntos porcentuales menos, 2.44%. Bueno.

A lo largo del primer semestre de 2025, en promedio mensual, el 68.80% de la PO generó hasta dos salarios mínimos de ingreso. Durante el primer semestre de 2026 fue el 77.70%, 8.90 puntos porcentuales más, 12.94%. Cada vez más PO generando poco ingreso. Muy malo.

De las diez comparaciones hechas, en materia de empleo e ingreso, en dos las cosas mejoraron y en ocho empeoraron, empleos para todos e ingresos suficientes que, junto con precios los más bajos posibles, y aumentos en el poder adquisitivo del dinero, son los cuatro pilares del bienestar, que es el fin de la economía.