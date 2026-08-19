• ¿Herencia en TEPJF?

Nos cuentan que quien le echó la mano para darle una salida decorosa a la aún magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, fue precisamente el magistrado presidente de dicho órgano, Gilberto Bátiz García, pues se sabe, nos dicen, habló con las altas esferas de la política nacional para que Mónica pueda asumir otra responsabilidad que, nos adelantan, será de carácter internacional, luego de que el próximo 31 de agosto deje el cargo al que renunció de manera oficial ante el Senado de la República el pasado lunes. Y es que nos hacen ver que los tiempos electorales ya se encuentran a la vuelta de la esquina y se pretenden resolver asuntos verdaderamente relevantes sin el ruido –o daño—de una magistrada que dice ya no sentirse cómoda con las actividades para las que fue designada y que pudiera ver en sus relaciones alguna oportunidad para medrar políticamente, ¡zas!. Por lo pronto, nos adelantan, ya se habla de que el lugar que deja la magistrada podría ser ocupado por quien fue coordinador general de oficina durante su presidencia en el Tribunal, algo que resultaría estratégico con miras al todavía lejano 2028. Así que heredando cargos, al más puro estilo monárquico.

• Yo tenía 7 magistrados…

Y hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en aquella canción popular infantil, de los siete magistrados con los que debería contar el TEPJF, ya nomás le quedan cinco. Recordemos que la primera en bajarse de la Sala Superior fue Janine Otálora, en 2025. Cuando la togada se marchó, no hubo posibilidad de llenar el hueco que dejó. En su momento, también nos evocan, el entonces coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, declaró que la vacante de Janine se quedaría sin cubrir hasta las próximas elecciones judiciales —que no hace mucho quedaron postergadas hasta 2028—. En aquel momento se dijo que el TEPJF podría operar con seis. Pero un año después, de esos seis que le quedaban, Mónica Soto también dijo adiós. Por lo pronto, quien ya alzó la voz advirtiendo riesgo para la funcionalidad del tribunal fue la consejera del INE Carla Humphrey: “Claro que tiene impacto”, aseveró cuando le preguntaron si la ausencia de dos magistradas afecta el desempeño del tribunal electoral. “Hay que tener a los órganos correctamente integrados” y advirtió que de esto depende la certeza y la seguridad jurídica. Ahí el dato.

• Que siempre sí, dice Montiel

La que tuvo que retroceder y desdecirse, nos comentan, con todo el dolor de su corazón guinda, fue la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien ayer confirmó —después de que hace apenas una semana lo negó rotundamente— que el presunto integrante de la mafia rumana, Alejandro Arcos Romero, sí tiene militancia en su partido. ¡Zas! “Me reportó el coordinador del padrón”, dijo la líder partidista, quien de inmediato justificó que obviamente ella no puede memorizar quién sí y quién no forma parte de sus filas, en las que están inscritas millones de personas. Montiel Reyes, que, nos hacen ver, justamente prometió depurar perfiles que pudieran dañar al movimiento, también agregó atenuantes al hecho de que entre los cuadros de la 4T esté un presunto criminal: “Nosotros no bajamos a la gente si no manifiesta su intención de no estar. No funciona así para ningún partido”. Pero bueno, para dejar más tranquilo a todo el mundo, dijo que ese asuntito ya fue turnado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, para que indague el caso y determine lo conducente. Tsss.

• La importancia de las Fuerzas Armadas

Así que en las últimas semanas las Fuerzas Armadas están poniendo en todo lo alto el nombre de nuestro país por su labor de ayuda ante los sismos que se han registrado en diversas partes del mundo. Y es que en menos de dos meses y mediante el Plan DN-III-E soldados han brindado ayuda en Venezuela y Colombia, países que registraron lamentables tragedias por los temblores, brindando en las zonas afectadas por derrumbes atención médica en hospitales móviles, removiendo escombros y distribuyendo víveres de toda la ayuda que ha dado el Gobierno y mexicanos. El operativo incluyó, de acuerdo con un informe del Estado Mayor, tres vuelos logísticos de la Fuerza Aérea, el despliegue de cuatro navales con tres buques de la Armada, la repartición de mil 158 toneladas de ayuda humanitaria, más de 300 elementos movilizados...¡uf! Importante labor la de nuestras Fuerzas Armadas.

• Gran debut

Vaya estreno el que nos regaló el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, como representante de su partido ante el Consejo General del INE. Usted lo recordará por el reciente episodio violento en el que casi se agarra a golpes con el legislador de Morena Arturo Ávila, en el Senado. Su rostro también le parecerá familiar por una sesión en San Lázaro —la del pasado 28 de mayo—, en la que llamó “pin… estríper trepador” a su colega, el también morenista Zenyazen Escobar —con quien, de perdida, llegó a los jaloneos y empujones— o cuando el año pasado le hizo segunda a su líder, Alejandro Moreno, quien jugó a las luchitas con Gerardo Fernández Noroña. Bueno, con ese mismo ánimo llegó ayer a ocupar el asiento del tricolor ante el órgano electoral, donde agredió verbalmente a consejeros y cargó contra el representante guinda Guillermo Santiago, al que le exigía que aclarara el supuesto financiamiento ilícito a su partido, lo que valió que Santiago le llamara porro. En medio de las confrontaciones, el consejero Uuc-kib Espadas intentó sin éxito interrumpir las agresiones, que describió como un “partido de futbol aburridísimo”. El conflicto escaló al punto que ya de plano la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, amagó con usar la fuerza pública para retirar al revoltoso, ya que todos sus llamados al orden fueron ignorados. ¡De ese nivel!

• Que le avisen al PRI de Sinaloa

Donde, nos dicen, se quedaron con el ojo cuadrado es en el PRI de Sinaloa, pues su diputada local Paola Gárate Valenzuela se registró como precandidata a la gubernatura de esa entidad… pero en la plataforma abierta del PAN. Nos hacen ver que cuando se trata de acuerdos este tipo de candidaturas es lo más común, sin embargo, nos comentan, en el partido estatal están con muchas dudas y molestia, pues hasta el momento no se ha concretado alguna alianza o coalición con Acción Nacional en Sinaloa. Además, nos comentan, al interior del Revolucionario Institucional local sienten como que les quieren tomar el pelo, pues Gárate Valenzuela no les ha aclarado si seguirá militando con ellos o cambia la capa tricolor por la azul y sólo se ha conformado con declarar que “no he incurrido en ninguna falta; me invitan y acepto por mi convicción aliancista”. Nos dicen que al interior del tricolor esa decisión fue criticada por el Comité Directivo estatal del PRI, ya que hubieran querido enterarse antes. Ahora sí que el PRI sinaloense exclamará: “Avísenme”.