GAC Motor acelera su apuesta industrial en México

GAC Motor ha dado un “acelerón” importante para iniciar operaciones en su primera planta de ensamble en México, esto durante el segundo semestre de 2026, con lo que dará un paso de una estrategia basada principalmente en la importación hacia una operación con capacidad manufacturera local y colocará al país como una pieza relevante dentro de su estrategia global One GAC 2.0; la planta contará con un esquema flexible para producir vehículos con motores de combustión interna, híbridos, híbridos conectables y totalmente eléctricos, además de sedanes, SUV, pick-ups y crossovers, lo que permitirá ajustar la producción a la evolución de la demanda y ampliar el portafolio de la compañía, donde figuran modelos como GAC EMZOOM, GAC GS8, GAC AION UT y el próximo GAC GS7.

La instalación estará enfocada inicialmente en atender el mercado mexicano, pero también sentará las bases para desarrollar capacidades industriales, comerciales y de investigación, que posteriormente, puedan respaldar la expansión de GAC hacia América Latina. La decisión adquiere relevancia ante la transformación de las cadenas globales de suministro, los cambios en las condiciones comerciales y la creciente presencia de fabricantes chinos en México, al permitir a la compañía fortalecer su capacidad de respuesta, disponibilidad de vehículos y flexibilidad productiva.

En México, GAC todavía representa un jugador de menor escala frente a las principales marcas del mercado, aunque mantiene una estrategia de crecimiento apoyada en la ampliación de su red de distribuidores y en el lanzamiento de nuevos modelos; sus principales competidores entre las marcas chinas son BYD, MG, Chirey, Omoda, Geely, Changan, JAC y Great Wall Motor, mientras que también enfrenta a fabricantes consolidados como Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota , que mantienen posiciones importantes en distintos segmentos. GAC comercializó alrededor de 7 mil vehículos durante su primer año de operaciones en México y ha planteado objetivos de crecimiento para elevar considerablemente ese volumen, por lo que la entrada en producción representa un cambio relevante para transformar su presencia comercial en una operación industrial de mayor escala. No hay que olvidar que tiene ejecutivos que recién llegaron para darle nuevos aires y estos objetivos. La capacidad para fabricar vehículos de combustión, híbridos y eléctricos bajo una misma plataforma le permitirá responder con mayor rapidez a los cambios en las preferencias de los consumidores, mientras que la producción local puede convertirse en una ventaja para consolidar su participación de mercado y, en una segunda etapa, utilizar a México como plataforma de expansión regional.

Capítulo 11. Braskem Idesa ha solicitado acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos como parte de un acuerdo de reestructuración con acreedores y accionistas que busca reducir su deuda sénior de aproximadamente 2,500 millones de dólares a unos 1,600 millones, una disminución superior a 920 millones de dólares; el proceso contempla además una aportación de 476 millones de dólares por parte de Braskem, que mantendrá el control mayoritario, y la expectativa de concluir la reestructuración en un plazo de 60 a 90 días. La compañía prevé mantener su operación cotidiana, así como el pago de salarios, prestaciones y obligaciones con proveedores, mientras avanza el proceso financiero. Braskem Idesa recordará usted, es una empresa de capital mexicano-brasileño, formada por la brasileña Braskem y el Grupo Idesa, y opera el complejo petroquímico Etileno XXI en Veracruz, dedicado principalmente a la producción de etileno y polietileno, materias primas utilizadas en industrias como empaques, alimentos, automotriz, construcción y bienes de consumo; por ello, el Capítulo 11 representa fundamentalmente una herramienta para reordenar su estructura financiera, reducir el peso de su endeudamiento y preservar la continuidad de una operación industrial relevante en México.

Vuela Sin Permiso. Volaris convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria para el 3 de septiembre, en la que se someterán a votación modificaciones a sus estatutos sociales relacionadas con los requerimientos de la Secretaría de Economía en materia de inversión extranjera, derivados de la operación con Viva Aerobus y la conformación de Grupo Más Vuelos, además de la integración del consejo de administración de la sociedad que surgirá tras la operación y de los integrantes del comité técnico del fideicomiso encargado de emitir los certificados de participación ordinaria (CPO); sin embargo, estos pasos corporativos no significan que la operación ya esté autorizada, pues el acuerdo continúa sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes, particularmente en materia de competencia, por lo que Volaris está avanzando en la estructura corporativa prevista mientras el proceso de revisión sigue abierto, una situación que contrasta con la percepción de que la integración ya estaría definida, cuando el Gobierno había señalado que la alianza debía ser revisada por la autoridad antimonopolio y mantenerse dentro del marco legal antes de concretarse.

Voz en off. L’Oréal anunció un acuerdo de licencia exclusiva por 50 años con Kering para la creación, desarrollo y distribución mundial de fragancias y productos de belleza de Gucci, como parte de la alianza establecida entre ambas compañías el 19 de octubre de 2025 y tras la decisión de Kering de anticipar el cierre de la licencia de Gucci Beauty con Coty; el nuevo acuerdo entrará en vigor el 1 de julio de 2027, sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes, y a partir de esa fecha L’Oréal asumirá la responsabilidad del desarrollo y gestión de las actividades de Gucci Beauty a nivel mundial, mientras que ambas compañías establecerán un periodo de transición para garantizar la continuidad del negocio y mantener el desempeño de la marca, con lo que Gucci Beauty se incorporará al portafolio de L’Oréal Luxe y ampliará su presencia en el segmento global de lujo, fragancias y belleza...