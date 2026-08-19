Les guste o no les guste, el AIFA ya es rentable

Y no fue fácil y tiene diversas tareas y complejas por delante. Pero el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya no tendrá necesidad de subsidios federales para su operación: desde el primer trimestre de 2024, a dos años de iniciar operaciones, obtuvo utilidades netas de 78 millones de pesos que progresivamente crecieron al punto que las transferencias federales ya no son necesarias tal y como expuso el director del AIFA, el general Isidoro Pastor la semana pasada en un foro organizado por la multinacional de envíos UPS y la American Chambers México (AmCham), que aquí encabeza Oscar del Cueto… y los datos más recientes lo reiteran.

Del primero de enero al 10 de agosto pasado, el AIFA reporta ingresos por arriba de los 2 mil millones de pesos; es decir, 55% de los ingresos proyectados para todo 2026. Ello derivado de que en ese periodo el número de pasajeros atendidos fue de 4 millones 539 mil personas; es decir, 58.3% de la proyección anual, en tanto que en carga —donde participa activamente UPS que conduce Francisco Ricaurte— se registró un avance de 56.1% respecto a la proyección anual al movilizar 243,897 toneladas de mercancías.

Es decir, que si para este año se le destinaron subsidios por 744.7 millones de pesos al polígono aeroportuario en Santa Lucía y sus ingresos que muy probablemente sumen en 12 meses 3 mil 684.2 millones de pesos, el margen operativo disponible es de casi 2,940 millones de pesos para atender mantenimiento, conservación y operación.

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En ese foro, citado por la revista Expansión, el general Pastor expresó que “Nos han otorgado recursos fiscales para efectos de la nómina y el aseguramiento del patrimonio de la instalación y, sin embargo, eso no es necesario. Aun cuando nos han dado estos recursos fiscales en 2024, 2025 y 2026, cuando sacamos las cuentas, nosotros rebasamos el punto de equilibrio, pagamos esas erogaciones fiscales y todavía terminamos con saldo a favor. Desde ese primer trimestre de 2024 continuamos con finanzas sanas”.

Y si, son finanzas sanas, reflejo de que ya encontró sus nichos de mercado en los vuelos domésticos. Y serían aún más superavitarios de mejorar la conectividad terrestre y mayor cantidad de vuelos internacionales directos y con escala.

Moche Digital también es mochilero…, y lo que sigue. Precisamente en estos días en que los padres de familia sudan la gota gorda para cubrir el regreso a clases y que incluye la adquisición de equipos de cómputo o teléfonos inteligentes, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, y Karina Luján, del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indatur) relanzaron la “ideota” de Roberto Cantoral y su Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), para aplicar un nuevo impuesto de 2% a todos los dispositivos móviles y fijos de acceso a la comunicación digital.

Por algo ya le llaman “Moche Digital” que, por tanto, es “mochilero” y también otra afrenta a la economía familiar, empresarial y en general a la competitividad tecnológica del país: mientras el mundo se evita encarecer los dispositivos de la tecnología de la información, los próceres de la transformación buscan gravar por la capacidad de compus y celulares para almacenar o reproducir contenidos sin importar que el propietario pague por acceder a copias de obras protegidas.

Esta misma aberración fiscal la propuso Cantoral en 2021 ante la Cámara de Diputados y fue rechazada. Pero ahora el plan es otro: que la Secretaría de Cultura e Indautor sean el ariete impositivo. ¿Medición del impacto económico y técnico, recaudación esperada por parte de los proponentes? ¡Naaa! Algunas estimaciones de expertos calculan una exacción de hasta 750 millones de dólares anuales al comercio formal y a los usuarios que buscan equipos certificados y que no sean robados o de contrabando. Se trata como el impuesto a los cigarros que sólo alentó la piratería.

El impuesto mochilero (y lo que le sigue) se plantea repartir entre “sociedades de gestión colectiva” como la propia Cantoral y 5% para la Secretaría de Cultura.

Bueno, tanta “creatividad” dejó azorados a los integrantes de la AmCham y a los negociadores de Marcelo Ebrard que saben que no la tienen fácil en la renegociación del T-MEC.

Coppel apuesta por sostenibilidad. La buena es que Grupo Coppel, dirigido por Diego Coppel Sullivan, recién expuso sus resultados en materia de responsabilidad social: de entrada, destaca el otorgamiento de primer crédito formal a más de 1.6 millones de personas, favoreciendo con ello a la inclusión financiera. Para que los usuarios puedan hacer buen uso de este recurso ponen a su disposición una educación financiera paso a paso.

A través de Fundación Coppel, dirigida por Susana Coppel, se realizó una inversión social de 690 millones de pesos (aumento anual de 28.4%) en líneas estratégicas como educación, desarrollo económico y social, espacios públicos, cultura y atención a desastres: a educación se destinaron 312 millones de pesos en becas del 50% que benefician a 27 mil colaboradores y sus familias.

Para sostenibilidad ambiental reportan que alcanzaron 87.2 MW de capacidad solar instalada, cubriendo el 19.4% de su uso eléctrico, así como la reducción del consumo eléctrico con iluminación led y aire acondicionado de controlador centralizado. Y en igualdad de género, las mujeres ocupan 40% de los puestos de liderazgo.

Hechos son amores, no buenas razones.

Ecobici, licitación. Seguramente se dará a conocer el fallo de la licitación para ampliar el programa Ecobici en la CDMX, a cargo del secretario de Movilidad capitalina Héctor Ulises García Nieto. No se parte de cero, porque mientras en otras ciudades del mundo se siguen probando modelos, la capital mexicana cuenta ya con un esquema que pretende ir más allá en busca de las casi 10 mil bicicletas en que se realizan 20 millones de viajes anuales. Atentos.