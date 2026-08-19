Se terminó el huachicol fiscal: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que gracias a las intervenciones en aduanas y las detenciones realizadas, el contrabando de combustible “prácticamente se terminó”, en días y semanas recientes se ha descubierto y reportado el almacenamiento de decenas de miles de litros de combustible en algunas entidades del norte, centro y sur del país y hasta algunas “refinerías” disfrazadas en predios abandonados.

Al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República anunciara que no cuenta con ninguna denuncia o prueba para iniciar una investigación de ese delito contra Andrés Manuel López Beltrán, preguntó en la mañanera: ¿Qué pasa con el trabajo que ha estado haciendo el Gobierno de México para prácticamente acabar con lo que llamamos el huachicol fiscal o el contrabando de combustible? Y agregó que “hay otros problemas que todavía persisten, que se están atendiendo, pero de eso no se habla”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Durante su participación en la Cumbre de la DEA, ayer en Buenos Aires, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció a esa agencia de EU la información que ha proporcionado a las autoridades de nuestro país para actuar contra el crimen organizado.

También a la Administración para el Control de Drogas de ese país, y en particular a su titular, Terrance Cole, su convocatoria para participar en ese evento y asegurar que México seguirá cooperando con sus socios internacionales en materia de seguridad, bajo principios claros: responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y pleno respeto a nuestra soberanía.

Igualmente expresó su reconocimiento a René Amarillas, representante de la DEA en México, por su disposición y trabajo en la coordinación con las instituciones mexicanas y destacó que, durante años, la estrategia contra la delincuencia organizada se concretó en detener a sus principales líderes que, cuando son capturados, otros integrantes ocupan su lugar, lo que en algunos casos provoca mayor violencia.

Si la magistrada Mónica Soto esperaba que su renuncia a la magistratura del Tribunal Electoral le merecería reconocimientos y elogios, se equivocó, porque lo que esa decisión ha motivado son cuestionamientos y críticas por irse sin haber “causa grave”, como lo establece la Constitución o que, como ha trascendido, sea irse a algún consulado.

Después de negar que Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado de tener vínculos con la mafia rumana y actual colaborador de Rafael Marín Mollinedo, aspirante a gobernador de Quintana Roo, militara en Morena, su lideresa Ariadna Montiel, ahora dice que permanece en el padrón del partido desde el 2013 y turnó el caso a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para determinar qué procede.

Reunión de gabinete, tras de que la Presidenta Sheinbaum señalara que sectores del gobierno de EU atacan a la 4T, y cancelar visas a sus militantes es parte de ello.