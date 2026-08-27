Del PIB (2/3)

En el anterior Pesos y Contrapesos analicé el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, que es la producción de bienes y servicios para el consumo final, tanto en términos anuales, como trimestrales, durante el primer y segundo trimestre del año, y la conclusión general fue que, comparando con el pasado reciente, mejoramos, pero que, comparando con lo que debe ser, crecimiento anual no menor al 4%, nos falta mucho. Y el gobierno, que debe crear las condiciones institucionales adecuadas para lograrlo, que son las que corresponden al Estado de derecho, no sólo no lo está haciendo, sino que está haciendo lo contrario, instituyendo el Estado de chueco.

Éste fue, en términos anuales, el crecimiento del PIB durante los dos primeros trimestres del año: primero, 0.5%; segundo, 1.9%. Según el promedio de las 42 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de julio a los economistas del sector privado, ésta es la expectativa de crecimiento para los dos últimos trimestres: tercero, 1.5% (0.5% según la expectativa más pesimista y 2.1% de acuerdo a la más optimista); cuarto, 1.3% (0.7% de acuerdo a la expectativa más pesimista y 2.0% según la más optimista). Si así fuera, tendríamos lo siguiente.

Crecimiento del PIB en el primer trimestre, 0.5% (dato observado), 1.1 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior, el 68.8%. En el segundo, 1.9% (dato observado), 1.4 puntos porcentuales más, el 280.0%. En el tercero, 1.5% (expectativa), 0.4 puntos porcentuales menos, el 21.1%. En el cuarto, 1.3% (expectativa), 0.2 puntos porcentuales menos, el 13.3%. De cumplirse las expectativas para el tercero y cuarto trimestre, el crecimiento del PIB en 2026 será 1.3%.

Éste fue el crecimiento del PIB en los primeros siete años de la 4T: 2019, menos 0.4%; 2020, menos 8.6%; 2021, 7.0%; 2022, 3.7%; 2023, 3.1%; 2024, 1.2%; 2025, 0.7%, y éste sería, si se cumplieran las expectativas para el tercer y cuarto trimestres, el crecimiento en 2026, 1.3%, con lo cual se rompería la racha de tres años (2023, 2024 y 2025), de crecimiento cada vez menor (3.1%, 1.2% y 0.7%). Ese mayor crecimiento, ¿se mantendría en 2027 y 2028?

Según el promedio de las 42 respuestas recibidas por el Banco de México en la mencionada encuesta, en 2027 el PIB crecerá 1.8% (1.0% de acuerdo a la expectativa más pesimista y 2.3% según la más optimista), y 1.9% en 2028 (0.8% según la expectativa más pesimista y 2.5% de acuerdo a la más optimista).

Según la misma encuesta, el crecimiento promedio anual del PIB entre 2027 y 2036, durante los próximos 10 años, será 1.9% (0.9%, expectativa más pesimista; 3.0%, expectativa más optimista), insuficiente si el fin de la economía es el bienestar de las personas, y si éste debe ser el resultado de la generación personal de ingreso por medio del trabajo, no de la redistribución gubernamental del mismo.

Para entender la magnitud del problema en materia de crecimiento, recurro a una comparación histórica. Entre 1934 y 1981 el crecimiento promedio anual del PIB en la economía mexicana fue 6.2%. En 1982 perdimos el crecimiento elevado, y entre 1982 y 2025 (¡44 años!), el crecimiento promedio anual fue 2.1%. De 2027 a 2036 se espera que sea 1.9%, 0.2 puntos porcentuales menos (que parece poco), el 10.5% (que no es poco).

Continuará.