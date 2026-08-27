Ganamos los buenos…, por ahora

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En ninguna consulta pública formal en torno a política de Gobierno había participado tantas personas físicas y morales —más de 8,900 manifestaron su postura— como la relacionada con los Lineamientos de Defensa de los Derechos de las Audiencias también conocida como “Ley Censura” y donde la gran mayoría de los consultados, 82% se manifestó contra el mecanismo de control de información y opinión diseñado por el equipo de José Peña Merino desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; y pese a que la consulta no es vinculante, ejerció suficiente presión y junto con la opinión pública y publicada que dichos lineamientos ayer divulgados perdieron buena parte de su filo censor…, pero la sociedad civil no debe cantar todavía victoria.

Y ello, porque en la consulta el gobierno más humanista de la humanidad envió a sus huestes para tratar de igualar el marcador, pero ni así. En el extremo de la incongruencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra opinó en favor de los mecanismos de censura y control de información en radio y televisión.

La negociación con la industria a través de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que encabeza José Antonio García Herrera, fue “descafeinando” progresivamente la primera propuesta de lineamientos que la ATDT, a través de su adjunta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a cargo de Norma Solano, presentó en marzo pasado… una propuesta que tenía todo un perfil persecutorio a empresas y comunicadores. Pero a pesar de cinco largos meses de trabajo y negociación en que se le quitó el 80% de su carácter censor, el 28 de julio la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó en la conferencia matutina federal algo diferente a lo acordado.

Lo cual generó la airada protesta de la CIRT, de múltiples organizaciones sociales, intelectuales, juristas, periodistas y ciudadanos en general. La preocupación por la industria de radio y televisión y por la libertad de expresión fue patente en la consulta pasada, consulta que convocó Claudia Sheinbaum a fin de limpiar la imagen censora de los lineamientos.

Un acto presidencial relevante y apreciado es que Jesús Ramírez Cuevas no participó en la negociación con la CIRT y con las organizaciones sociales.

La misma industria también tomó sus previsiones en caso de una consulta burlada y lineamientos draconianos mediante un plan de impugnaciones al gobierno mexicano ante tribunales e instancias internacionales dada la pérdida del equilibrio de poderes en el país.

Por ahora, hemos ganado quienes defendemos las libertades democráticas. Pero no se puede cantar victoria, pues la intromisión censora tiene piel de oveja.

Crece la IED… de mexicanos en el exterior. Es conocido que la nueva inversión extranjera directa (IED) en México es menos del 8% de la “cifra histórica” de la IED total en el primer semestre de este año; menos conocido es que esa inversión nueva en 2026 cayó 30% respecto a la primera mitad de 2025, y menos aún que es aún mayor la inversión de mexicanos en el exterior que suma en total más de 10,100 millones de dólares con un crecimiento anual de 67.5 por ciento.

Si los mexicanos optan por invertir fuera a una tasa 169 veces más alta que lo que arriesgan los extranjeros en nuevos proyectos en nuestro país. Son datos de Banxico que lleva Victoria Rodríguez. Y las razones de ello son conocidas.