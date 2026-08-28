Kavak, The CIU y el auto increíble

El primer auto es para cualquier persona el salto a mejores posibilidades de trabajo, seguridad y esparcimiento; es el vehículo de movilidad social hacia la clase media y a las posibilidades que ello representa. La compra de un auto usado es la opción para la gran mayoría de las y los mexicanos aunque ello supone enfrentar tres grandes obstáculos: el financiero, la certeza legal y variedad… ante los cuales Kavak, fundada por Carlos García Otatti, diseñó soluciones integradas para sortearlos mediante su propio departamento de Inteligencia Artificial que lee y analiza decenas de millones de conversaciones en medios digitales que traduce en datos para la toma de decisiones.

Por eso el auto es increíble. Y con cerca de 120 mil transacciones de compra-venta anuales, la compañía aquí dirigida por Juan Cruz de la Rua se ha convertido en una década de operación en la gran puerta de acceso al primer auto para decenas de miles de personas que sin Kavak (el 28% de sus clientes) no lo habrían podido hacer pero que ahora expanden sus oportunidades socio-económicas a través de crédito, revisión exhaustiva del historial legal y físico mecánico de los autos que compra (y que repara antes de salir a reventa), y elegir el vehículo que acomode a sus planes y presupuesto apalancado con crédito.

Sin embargo, el mercado secundario, el de usados, es una gran incógnita a pesar de que se estima que por cada auto salido de agencia hay cuatro que se revenden conforme la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que preside Guillermo Rosales.

Y precisamente, a fin de dilucidar el sentir de clientes y sobre todo de posibles compradores de ese enorme mercado rodeado de “niebla estadística”, Kavak formó alianza con The Competitive Intelligence Unit (The CIU) de Ernesto Piedras para realizar el estudio “Kavak como la puerta de entrada al Primer Auto”. El resultado de estudio es que la firma se constituye como la primera y gran puerta de acceso seguro a la motorización a cuatro ruedas de ascenso social y familiar.

Sin embargo, revela el estudio, el mercado es inmenso y con poca información fiable y medible. De los 40.6 millones en circulación, las armadoras han introducido 13.6 millones de unidades nuevas en una década, por lo que 27 millones de vehículos se intercambian mano en mano, lotes, tianguis o “autocinemas”.

Sin embargo, pese al aumento del mercado, las oportunidades son disparejas: si bien 40% de los hogares tiene auto, en las familias con mayor ingreso casi la totalidad (98.8%) tiene ese medio de locomoción, mientras que en las familias pobres sólo 18 de cada 100 tiene vehículo.

Y es aquí donde las herramientas de mercado e inteligencia artificial de Kavak —diseñada por un pionero constructivo en ello como es Alejandro Maza como jefe de producto en la firma— generan un igualador social de gran calado como es el acceso al primer auto.

El estudio emprendido por The CIU y Kavak evidencia que mientras las personas puedan obtener financiamiento a una tasa pagadera según sus ingresos, garantizar la legalidad documental de la transacción junto con la calidad mecánica de un vehículo elegido conforme al gusto y necesidad en una oferta amplia de modelos de vehículos, esas personas tendrán las herramientas para mejorar su situación de movilidad social con apoyo de IA y de las consistentes métricas construidas junto con The CIU.

Fallo y subasta de medicinas con grito y cruda. Pues ya se difirió el fallo de la megacompra bienal de más de 3,600 millones de piezas de medicamentos e insumos para salud del sector público. Birmex a cargo de Carlos Ulloa programó originalmente dar el fallo este jueves 28 de agosto para iniciar subastas en reversa en caso de empate técnico entre 2 o más laboratorios concursantes, pero el procedimiento ya se cambió al 15 y 18 de septiembre.

Quién sabe qué se les atravesó en la Secretaría del ramo a cargo de David Kershenobich (dicen que, entre cosas, muchos precios reclamados por el gobierno en la investigación de mercado resultaban irrealmente reducidos por lo que varios proveedores abandonaron la compulsa hasta dejar claves médicas) pero el concurso tendrá datos entre caballitos y curas patrias.

Wahu previene a los adultos mayores de riesgo digital. La digitalización ha simplificado operaciones que antes requerían procesos presenciales, desde realizar transferencias hasta vender bienes de alto valor. Sin embargo, una mayor conectividad también conlleva nuevos riesgos, en particular para los adultos mayores. Entre enero y mayo de 2026, las personas de 60 años y más presentaron 11,061 reclamaciones por posible fraude ante instituciones de banca múltiple, 11.4% más que en el mismo periodo de 2025, o sea una de cada tres reclamaciones registradas, de acuerdo con datos de la Condusef, que dirige Oscar Rosado.

El fenómeno adquiere mayor relevancia conforme aumenta la participación de este grupo en el entorno digital. Datos de 2025 del Inegi muestran que 57.8% de las personas de entre 65 y 74 años utiliza internet, frente a apenas 11.2% en 2015. Esta incorporación amplía su acceso a servicios y oportunidades comerciales, pero también exige fortalecer las herramientas para evitar fraudes.

El riesgo cobra especial importancia en operaciones patrimoniales como la venta de un automóvil, donde convergen información personal, documentación legal, transferencias bancarias y encuentros con desconocidos. Validar la identidad del comprador, revisar la situación legal del vehículo, confirmar directamente en la cuenta bancaria que el pago haya sido recibido y realizar la entrega en espacios seguros son controles que pueden reducir considerablemente la exposición a un fraude.

Como señala Rodrigo de la Piedra, CEO de Wahu, la autonomía de los adultos mayores debe estar acompañada de información clara y procesos que permitan verificar cada etapa de una operación. En un mercado cada vez más digital, la prevención no implica limitar su participación, sino generar condiciones para que puedan tomar decisiones con mayor seguridad, especialmente cuando está en juego un patrimonio construido durante años.