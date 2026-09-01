Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En términos generales la economía mexicana no va bien, comenzando por la confianza de los empresarios para invertir directamente, que es muy baja; por las inversiones en instalaciones, maquinaria y equipo, que son insuficientes; por el crecimiento de la producción y del ingreso, que no da para lograr mayores niveles de bienestar; por las compras de bienes y servicios, de las cuales depende el consumo, del cual depende el bienestar, compras que están creciendo menos.

La economía mexicana, en términos generales, no ha tenido buenos resultados, pero hay un frente en el cual las cosas marchan bien. El del comercio exterior, el de las importaciones y las exportaciones, en el cual se han logrado elevadas tasas de crecimiento y alcanzando máximos históricos.

Comienzo por las exportaciones.

En julio del año pasado exportamos 56 mil 708 millones de dólares. Un año después, en julio pasado, las exportaciones sumaron 81 mil 420 millones, 24 mil 712 millones más, el 43.6%. Los 81 mil 420 millones de julio fueron un máximo histórico, nunca antes, en un mes, habíamos exportado tanto.

En junio de este año exportamos 72 mil 551 millones de dólares. Un mes después, en julio, las exportaciones sumaron 81 mil 420 millones, 8 mil 869 millones más, el 12.2%.

Entre enero y julio del 2025 exportamos 369 mil 436 millones de dólares. Un año después, entre enero y julio del 2026, las exportaciones sumaron 471 mil 387 millones, 101 mil 951 millones más, el 27.6%.

Continúo con las importaciones.

En julio del año pasado las importaciones sumaron 56 mil 725 millones de dólares. Un año después, en julio pasado, importamos 82 mil 268 millones, 25 mil 543 millones más, el 45.0%. Los 82 mil 268 millones de julio fueron un máximo histórico, nunca antes, en un mes, habíamos importado tanto.

En junio de este año las importaciones sumaron 68 mil 461 millones de dólares. Un mes después, en julio, importamos 82 mil 268 millones, 13 mil 807 millones más, el 20.2%.

Entre enero y julio del 2025 las importaciones sumaron 368 mil 020 millones de dólares. Un año después, entre enero y julio del 2026, importamos 462 mil 132 millones, 94 mil 112 millones más, el 25.6%.

Calculo el total.

Entre enero y julio de 2025, el volumen total del comercio exterior (exportaciones más importaciones), fue de 737 mil 456 millones de dólares. Transcurrido un año, entre enero y julio de 2026, fue de 933 mil 519 millones, 196 mil 063 millones más, el 26.6%.

Termino con el saldo, que se calcula restándole a las exportaciones las importaciones.

Entre enero y julio el 2025 el saldo de la balanza comercial (369 mil 435 millones de dólares de exportaciones menos 368 mil 020 millones de importaciones), fue superavitario por 1 mil 415 millones (malo). Entre enero y julio el 2026 el saldo (471 mil 387 millones de dólares de exportaciones menos 462 mil 132 millones de importaciones), fue superavitario por 9 mil 255 millones, 7 mil 840 millones más, el 554.1% (malo).

¿Por qué el superávit es malo? Porque por exportaciones sale del país más de lo que entra por importaciones, aumentando la escasez y reduciéndose el bienestar, lo cual, dado que el fin de la economía es el bienestar, es una situación antieconómica.

Bien el crecimiento de exportaciones e importaciones. Mal el superávit.