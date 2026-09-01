El Verde rechaza a Inzunza; aplicarle el Reglamento Y llamar     al suplente

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Salvo en San Luis Potosí, en donde Gallardo controla a la oposición y quiere imponer como su candidata a su esposa, el PT no existe, pero nos dice el líder priista Alejandro Moreno, por supuesto que los podemos derrotar. No importa que en algunas encuestas los aspirantes registrados por PT y Verde muestran números atractivos, las candidaturas recaerán solamente en los militantes de Morena.

El partido oficial no quiere dejar ningún cargo legislativo, ni candidato, a gobernador, a diputado o senador a menos de que en alguna reforma Constitucional le interese a los de Morena requiera el voto de esas minorías.

Hasta el momento son cinco personas, tres mujeres y dos hombres los revelados en igual número de entidades del país.

No hubo ninguna sorpresa salieron ungidos los favoritos y lo demás fue una cruel mascarada engañando a los que acudieron a registrarse que antes renunciaron a los cargos públicos que ostentaban. Morena impone a sus preferidos en cualquier entidad.

Por anticipado se sabía que Nora Ruvalcaba sería la candidata en Aguascalientes, toda vez que en los doce años de existencia de Morena no han podido ganar presencia en esa entidad. Tres veces candidata perdedora, Nora va por su cuarta postulación.

En Campeche, Layda Sansores se decantó con anticipación por Pablo Gutiérrez Lazarus, tres veces alcalde de Ciudad del Carmen, una como panista y dos como morenista.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, se adelantó y su protegida Rosi Bayardo, alcaldesa de Manzanillo fue premiada como defensora de la 4T.

En Sinaloa se sabía que tenía que ser Imelda Castro la ungida, por su distancia de Rubén Rocha Moya, mientras que en Querétaro, Santiago Nieto es su carta fuerte.

Los aspirantes del PT y Verde en Colima, Campeche y Querétaro, ni siquiera fueron considerados. Virgilio Mendoza es un expanista y verde en la actualidad que ha sido dos veces alcalde de Manzanillo en sus tiempos de panista y diputado y senador por el verde, con todo y ganar la senaduría de mayoría.

Ricardo Astudillo, diputado del Verde, fue relegado. Tres veces ha sido diputado federal y una más local, además de presidir el Partido Verde en Querétaro. Aquí el Verde no tiene futuro, ni presencia.

Gerardo Sánchez Sansores, del PT, fue la carta presentada como aspirante de ese partido, pero fue rechazado desde el inicio por su tía Layda Sansores

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El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, informó que no está en la intención de su bancada, recibir al senador Enrique Inzunza.

Inzunza decidió separarse de Morena y no hizo caso al llamado de la presidenta, Claudia Sheinbaum de solicitar licencia al cargo en tanto se lleva a cabo la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero el problema del senador ausente Inzunza, se puede resolver fácilmente, con aplicarle el reglamento interno de la Cámara Alta, después de 10 faltas consecutivas, pueden destituirlo o llamar al suplente.

También se le puede hacer un juicio de procedencia, por las acusaciones que le han fincado las autoridades de Estados Unidos. Para que seguir pagándole a un político que no cumple sus encomiendas legislativas.

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Causó sorpresa que el Partido Verde Ecologista de México no estuviera en el destape de Santiago Nieto como coordinador y eventualmente candidato de la 4T para Querétaro. Según cuentan, lo anterior se debe a que uno de los líderes pevemistas, Arturo Escobar, no ha superado las diferencias que mantuvo en su momento con el también extitular de la ahora Fepade. No obstante, los ecologistas en tierras queretanas aseguran que se comprometieron a cerrar filas con el movimiento de la autonombrada Cuarta Transformación.

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