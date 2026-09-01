Reaparece Inzunza, víspera del informe

Después de cuatro meses de ausencia, acusado por la justicia de Estados Unidos, junto con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha y ocho exfuncionarios del estado —por vínculos con el Cártel de Sinaloa— que tildó de “patrañas” y, precisamente en víspera de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinda hoy su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el senador “independiente” Enrique Inzunza reapareció en la sede senatorial, se declaró “constitucional y jurídicamente inocente” como lo informará la Fiscalía General de la República y responsabilizó a los medios de comunicación de una campaña mediática en su contra.

Si actuó por decisión propia, de lo que alardeó en todo momento frente a los reporteros o alentado por alguien para distraer la atención del acto que habrá esta mañana en el Patio Central de Palacio Nacional, con la pretensión de desviar la atención de la opinión pública nacional e internacional, el propósito, como en la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, de la primera que enteró a la Presidenta en un tuit, lo que mereció reproche de ella y lo obligó a solicitar una segunda para ausentarse del cargo, la crisis que enfrenta el movimiento es preocupante.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

“Soy inocente, constitucional y verídicamente inocente y en su momento la Fiscalía General de la República así lo informará”, aseguró Enrique Inzunza al reaparecer ayer en una conferencia de prensa en la sede del Paseo de la Reforma, para ufanarse de su inocencia, asegurar que nadie solicitó su separación de la bancada guinda, que no es un narco legislador, que es hombre de principios y a ellos se atiene y reconoció a Rocha ser ‘un hombre congruente y honesto’”.

Lo ocurrido en la sede senatorial fue justo el día en que el electo presidente de la Cámara alta, Higinio Martínez Miranda, inició su función para presidirla y que fuera fundador del Grupo Texcoco.

Por más que en la plenaria dominical de Morena, el líder de la bancada en San Lázaro, Ricardo Monreal, quiso quedar bien con la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, elogiándola, sus diputados le reprocharon las incongruencias y antinomias en algunas iniciativas de la mandataria Claudia Sheinbaum, que los obliga a defenderlas de críticas de la oposición en comisiones, con todo y errores.

Raúl Bolaños Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue electo presidente de la Cámara de Diputados en la que oootra vez, Sergio Gutiérrez Luna seguirá en una de la vicepresidencia como “custodio” del oaxaqueño.