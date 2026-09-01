Sed de la mala: más impuestos a bebidas alcohólicas

A una semana de que la Secretaría de Hacienda presente el paquete ingresos y egresos de la Federación 2027, una de las posibilidades existentes a fin de cubrir las cada vez más deficitarias cuentas públicas es aumentar impuestos a las bebidas alcohólicas incluyendo la cerveza; organizaciones poderosamente financiadas como El Poder del Consumidor que encabeza Alejandro Calvillo, tienen en marcha abultadas campañas publicitarias —imposibles sin la cartera de Michael Bloomberg— que acusan a tales bebidas como razón de casi todos los males nacionales y así presionar al equipo de la SHCP para que eleve de 53% a 80% el gravamen a los brebajes con más de 20° de alcohol.

Aún no existe una propuesta oficial en la llamada Miscelánea Fiscal para 2027 pero en años anteriores existió la tentación de elevar drásticamente la tasa ad valorem del Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS aplicado al precio de venta) hasta 26.5% para bebidas con hasta 14° de alcohol como la cerveza; elevar de 30% a 53% el IEPS para bebidas de con 14° y hasta 20° o sea vinos y preparaciones; y aumentar de 60% a 80% a las bebidas con mas de 20° o sea a prácticamente toda la categoría de licores y destilados sin considerar que se trate de un mezcal artesanal o una rústica raicilla, un wiski single malt con décadas en barrica o el más exótico vodka.

Para este 2026 el Gobierno propuso —y el obediente rebaño oficial en la Cámara de Diputados lo aprobó— recaudar 81 mil 518.8 millones de pesos por concepto a dichas bebidas. Nada nuevo. Al vino fue primer gravamen que impuso Carlos V al virreinato de la Nueva España.

Dada la asimetría fiscal de un IEPS sobre el precio comercial o ad valorem ha generado un debate paralelo sobre un método alternativo de cobranza mediante el método ad quantum sobre al porcentaje de alcohol por litro de cada bebida… pero las dos grandes cerveceras de México se niegan a formar un frente común para modernizar el cobro del IEPS de manera equitativa y eventualmente mejor volumen de recaudación fiscal. De ello habló José Heraclio de Lucas en el Taller de “Moderniza IEPS” efectuado el pasado fin de semana en el centro “Estudio Mezcal”, que expuso que mientras las empresas de vinos y licores coinciden que lo más equitativo y eficiente es un tributo por grado de alcohol en cada litro, no cuentan con el apoyo de Grupo Modelo que dirige Daniel Cocenzo, ni Heineken a cargo de Oriol Bonaclocha.

Bueno, la cerveza aporta 2/3 partes del IEPS a las bebidas con alcohol, lo cual explicaría su renuencia pues su ventaja fiscal es que su precio público es notablemente más bajo —y por tanto el impuesto ad valorem— que el de los vinos y tragos largos. Pero la ansiedad de gasto público —para el año electoral 2027— es tan grande que razonamientos finos como el de “Moderniza IEPS” no tenga cabida en el Paquete Fiscal 2027 y que oficialmente se aduzca que un mayor impuesto es por bien de la salud, aunque es sabido que esos controles impositivos terminan por engordar el mercado informal que ya dominan los cárteles narcoterroristas.

Azteca Noticias: cambios por la libertad. La nueva es que en base al ideario de libertad y verdad de Ricardo Salinas Pliego y con el liderazgo de Benjamín Salinas Sada, se reformuló a partir de este mes la barra de Aztecas Noticias para sostener y mejorar su periodismo de altura, confiable y comprometido a fondo en estos tiempos de desinformación, propaganda y manipulación.

Los cambios que inició en enero pasado Luciano Pasoce como director general de noticias y comunicación ahora son la renovación integral de Hechos y ADN Noticias con nuevos espacios, contenidos, formatos, conductores, escenografías y tecnología mediante una propuesta que mezcla experiencia y juventud, influencia y empatía. Así, en el noticiero Hechos AM llega Manuel López San Martín con un modelo informativo con entrevistas e investigación.

Por la noche, Javier Alatorre mantiene el liderazgo de Hechos Noche, tras 33 años al frente de uno de los espacios informativos fundamentales de la televisión mexicana.

En tanto que en ADN Noticias el mix generacional es patente: Juan Pablo de Leo llevará Agenda ADN; Juan Manuel Jiménez, Lucy Bravo y Roberto Ruiz encabezarán el prime time con una propuesta de información, análisis, conversación y profundidad. Esta transformación se extiende a las plataformas digitales de Azteca Noticias y ADN Noticias, las cuales suman más de 60 millones de seguidores, para combinar la radiodifusión y la era digital para un periodismo sin concesiones, con la verdad como punto de partida y hábitat natural en Azteca Noticias.

Aeroméxico refuerza compromiso contra la trata. A una décadas de haber pactado con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la aerolínea, que dirige Andrés Conesa, y dicha entidad, que aquí dirige Stacy de la Torre presentaron el estudio “Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México” y el “ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico”, a fin de trazar una ruta de acción para la prevención y detección de este delito, enfocándose a los tres puntos de actividad turística del país: CDMX, Cancún y Puerto Vallarta.

Los hallazgos conmocionan por la habilidad de los delincuentes para localizar puntos ciegos en hoteles, restaurantes, aeropuertos y alojamientos de plataformas digitales; y que mientras 84% del personal turístico afirmó tener conocimientos sobre la trata de personas; el 40% nunca ha recibido capacitación específica sobre el tema.

De ahí que el personal turístico resulta agente clave para reconocer y reportar señales de alerta en un modelo social y de derechos humanos como lo propuso Ernesto Gómez Pombo, General Counsel de Aeroméxico. Bien por ello.