De mal en peor (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo vamos, en México, en materia de inversión extranjera directa, que produce bienes y servicios, crea empleos y genera ingresos, condiciones del bienestar, que es el fin de la economía? De mal en peor.

La inversión extranjera directa se divide en tres grupos: nuevas inversiones, reinversión de utilidades, cuentas entre compañías (filiales y matrices), del mismo grupo empresarial. De los tres el más importante para medir la confianza de los empresarios extranjeros para invertir directamente en México es el de las nuevas inversiones, en el que centro la atención, analizando la información de la balanza de pagos, proporcionada por el Banco de México.

Durante el primer semestre de 2025 el flujo de nueva inversión extranjera directa en México fue de 3 mil 543 millones de dólares. Un año después, a lo largo del primer semestre de 2026, fue de 2 mil 726 millones, 817 millones menos, el 23.06%.

Analicémoslo trimestre por trimestre.

Durante el primer trimestre de 2025 el flujo de nueva inversión extranjera directa en México fue de 2 mil 198 millones de dólares. Un año después, a lo largo del primer trimestre de 2026, fue de 2 mil 072 millones, 126 millones menos, el 5.73%.

Durante el segundo trimestre de 2025 el flujo de nueva inversión extranjera directa en México fue de 1 mil 345 millones de dólares. Un año después, a lo largo del segundo trimestre de 2026, fue de 654 millones, 691 millones menos, el 51.38%.

Comparemos trimestre con trimestre.

Durante el primer trimestre de 2026 el flujo de inversión extranjera directa resultó 5.73% menor que a lo largo del primer trimestre de 2025. Durante el segundo trimestre de 2026 el flujo de inversión extranjera directa resultó 51.38% menor que a lo largo del segundo trimestre de 2025, 45.65 puntos porcentuales más que el del primer trimestre, el 796.68%.

Otro dato importante.

Durante el primer semestre de 2025 la nueva inversión extranjera directa fue el 9.33% del total de inversión extranjera directa. A lo largo del primer semestre de 2026 fue el 7.79%, 1.54 puntos porcentuales menos, el 16.51%.

Comparemos trimestre con trimestre.

Durante el primer trimestre de 2025 la nueva inversión extranjera directa fue el 9.13% del total. A lo largo del primer trimestre de 2026 fue el 8.46%, 0.67 puntos porcentuales menos, el 7.34%.

Durante el segundo trimestre de 2025 la nueva inversión extranjera directa fue el 9.66% del total. A lo largo del segundo trimestre de 2026 fue el 6.25%, 3.41 puntos porcentuales menos, el 35.30%.

En promedio, para los sexenios de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, la nueva inversión extranjera directa fue el 39.60% de la inversión extranjera total. Durante el segundo trimestre de este año fue el 6.25%, 33.35 puntos porcentuales menos, el 84.22%.

Durante el primer semestre de 2025 la inversión extranjera directa total sumó 37 mil 973 millones de dólares. A lo largo del primero de 2026, 34 mil 967 millones, 3 mil 006 millones menos, el 7.92%.

¿Conclusión? Vamos de mal en peor, en algo tan importante como es el flujo de nueva inversión extranjera directa que, entre cosas, revela la confianza de los empresarios extranjeros, en la economía, en particular, y en el país, en general.