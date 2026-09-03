Sin equilibrios

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Sigue la oposición sin dar pie con bola. Por más que el oficialismo se equivoque, se contradiga o se confronte, no hay manera de que aprovechen coyuntura alguna.

Están ensimismados con liderazgos cuestionables haciendo política reactiva. Es cierto que es difícil que, al menos en el Congreso, los tomen en consideración, pero en la cotidianidad se pierden en videos, en contestaciones sin sustento y con críticas, que por más que pudieran tener fundamentos son para los ciudadanos intrascendentes.

El quehacer político lo concentran en los centros de poder, pero no en las comunidades en donde han perdido fuerza e influencia. No se ve por dónde se puedan abrir espacios para que se conviertan en un equilibrio ante el abrumador poder actual.

La mayoría marca el ritmo. En los posicionamientos de los partidos en el Congreso el día del informe, no pudieron ni meter las manos, a pesar de los tumbos de la participación de la senadora por Morena. Dijo que los programas sociales no salen de los impuestos sino de los ahorros, por cierto, también producto del pago de los impuestos, y que la mañanera era uno de los programas de televisión más vistos en el mundo.

Esta afirmación es cuestionable, porque resulta que la CRT y la propia Presidenta, al hablar de la regulación de los medios, que no se podía tener derecho de réplica ante lo que dijera la Presidenta, debido a que la mañanera no era un programa de televisión. Lo que sí se podía hacer es solicitar el derecho de réplica al medio por el cual las audiencias se hubieran informado sobre aquello que les resultara sujeto de derecho de réplica.

La oposición lanzó dos o tres pullas, pero no pasó de ahí. Todo indica que los oficios de Ricardo Monreal aplacaron lo que se presumía podía ser escandaloso y ruidoso.

Al no tener enfrente equilibrio alguno el Gobierno y su partido tienen el debate más importante al interior, el cual se mueve entre la lucha de posiciones y, por lo que se ve, en pocas ocasiones en debates que puedan ofrecer alternativas a las de Palacio Nacional.

Queda la impresión de que muchas cosas terminan por crearse y definirse desde la Presidencia sin consultar a las y los legisladores. Se mandan las iniciativas y las órdenes, al igual que en el sexenio pasado, de no cambiar ni una coma. No fue casual que, en la reunión previa al inicio del periodo de decisiones de Morena del fin de semana, hayan reclamado las formas algunos legisladores.

Algunas iniciativas parten de hechos coyunturales o de consensos, ante los cuales no tendría sentido alguno oponerse o inconformarse, el caso más notorio es el del feminicidio. La Presidenta tomó el tema como propio, siendo que las iniciativas vinieron de colectivos y grupos feministas.

La oposición sigue sin trabajar y estar en un territorio. Esta estrategia ha sido una de las grandes virtudes del oficialismo. Recordemos que, al día siguiente de las elecciones de 2024, la dirigencia de Morena pidió a todos los candidatos, ganadores y perdedores, que regresaran a sus comunidades, para no perder por ningún motivo contacto con ellas.

Mientras esto pasaba, la oposición seguía en medio del tsunami de 2018, el cual sigue sin poder quitarse. El eventual crecimiento de los opositores estará más en línea directa con los errores y tumbos del oficialismo que con las virtudes propias. Vienen desde aquel año, esperando la equivocación, porque se saben sometidos por una sociedad de la cual están alejados.

La ausencia de equilibrios le pesa enormemente a la sociedad. El Gobierno va por la libre y considera que no tiene por qué debatir y rendir cuentas institucionales.

Que se resuelvan los problemas de hoy, no significa que se está trabajando en los de mañana.

RESQUICIOS.

Si bien la UNAM está en medio de problemáticas sensibles, es claro que en los últimos años se ha apretado el cinturón para responder, entre otras cosas, a la demanda de incrementar su matrícula. Si quieren más de la UNAM, denle más a la UNAM.