• Durazo... ¿oye pasos?

Mucho llamó la atención la forma —“hasta cariñosa”— en la que se dirigió el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, a propósito de la crítica que hizo este último al Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura”, comenzó el mandatario sonorense, quien recriminó al legislador por asumir una posición juzgona desde la trinchera de un “principiante” que, además, “dejó una estela de rezagos” en su gestión como alcalde de Monterrey. Nos hacen ver que está bien difícil no darle a estos comentarios una connotación político-electoral, cuando Colosio ya ha sido visto como la posible carta naranja para la gubernatura de Sonora. “Llegó al Senado, pero por vía de la primera minoría. No le alcanzaron su excelente oratoria, su fama ni su merecidamente reconocido apellido. Ahí es donde la experiencia y la madurez tienen un papel muy importante”. ¡Uy!

• Cortesía de vuelta a la Corte

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Y será la Presidenta Claudia Sheinbaum, la que devuelva la cortesía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular al Presidente de la misma, Hugo Aguilar, quien en breve rendirá un informe de trabajo. Y es que no pocos repararon en que el martes pasado los integrantes del pleno del máximo tribunal estuvieron presentes en el mensaje que, a propósito de su Segundo Informe de Gobierno, pronunció en Palacio Nacional el martes pasado. Y tampoco se obvió el momento en el que la mandataria aprovechó para hacer señalar mientras miraba a estos invitados: “Gracias, también, al cambio en el Poder Judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”. El presidente de la Corte —que, es sabido, fue impulsado por organizaciones indígenas para buscar su posición por la vía del voto popular— ayer dio cuenta de que se trabaja en los preparativos para el evento en el que rendirá “un informe al pueblo de México de las actividades que hemos estado realizando en este primer año de labores. El evento será el próximo lunes, 7 de septiembre. Ya haremos del conocimiento público los detalles de este evento”. Por lo pronto, pendientes.

• Otra bateada para Alito

Y dicen que el que ya trae la nariz bien hinchada de tanto portazo en la cara es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien fue nuevamente bateado en lo que muchos ven como una búsqueda desesperada de ir en alianza —ya con quien sea— para no perder el registro en las elecciones del 27. Esta vez, le ocurrió justamente con Movimiento Ciudadano. Su colega, el senador naranja Clemente Castañeda no dudó en sacudirse el polvo tricolor cuando le preguntaron si hay chance de que su partido pueda acompañar la propuesta del priista para armar un frente común contra Morena en los próximos comicios. “El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera, lo digo con respeto”. Uf, menos mal que fue con respeto. Pero Clemente no se fue sin su retroalimentación, más tarde, Moreno Cárdenas, al lamentar “la posición patética” de los emecistas, respondió que para eso de las borracheras está el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez. Y relanzó su acusación de que los del movimiento naranja son “esquiroles de Morena”. Tsss.

• Farmear candidatura

Cuentan que de la misma manera en que sobran actos anticipados de campaña en estos tiempos, también comienzan a aparecer expresiones extrañas que escalan al entorno viral en aras de construir un camino para hacerse de algún cargo de elección popular. Es el caso de José Luis Romero, mejor conocido como El Tecmol. El empresario potosino rompió las redes por meterse a un ataúd para competir en las muy en tendencia batallas de aura, en un parque público de Ciudad Valles, un municipio por el que nuevamente busca candidatearse, ahora bajo el cobijo del Partido Verde, que lo derrotó en esa misma alcaldía en 2024, cuando fue abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD. Lo feo con este personaje, nos explican, no es que se caracterice por ser un chapulín ni por la puntada con la que acaba de salir ni las muchas otras con las que ya salió antes —besó a un burro, bailó con él, rifó sus tenis usados Louis Vuitton…—, sino porque, además de que ya amenazó a activistas cuando fue diputado y se ha señalado que hasta ha habido carpetas abiertas en su contra. Ahí el dato.

• Honores de Inzunza

Y es el senador Enrique Inzunza, quien lejos de esforzarse por no convertirse en un incómodo factor de posible desencuentro entre México y EU, prefiere pavonearse en el privilegio que le dan los lugares que sigue ocupando en el Senado. Y es que el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Higinio Martínez, dejó abierta la puerta para mantener al legislador en la primera fila de la bancada guinda —aun cuando ya está separado de ella— y de retenerlo al frente de la comisión clave de Estudios Legislativos. Nos dicen que el oriundo de Badiraguato ayer incluso se dio el lujo de citar a una de las figuras de la antigua filosofía griega, para referirse a la posibilidad de que lo pudieran mover de lugar en el salón de plenos: “Diré lo que dijo Aristipo: ‘Veo que han querido que éste (el sitio a donde eventualmente lo pudieran mover) sea el lugar de honor’”, ironizó. Hay quien sigue cuestionándolo por no soltar el fuero cuando hay investigaciones abiertas en las que su nombre aparece resaltado. En fin.

• Petro en México

Por estos días que surgieron advertencias desde Palacio Nacional en relación con ánimos estadounidenses de poner la nariz en asuntos internos, nos comentan que esta premisa también la comparte el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anda de visita en México. Ayer pasó a ver a la Presidenta Claudia Sheinbaum y también dictó una conferencia en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM. Ahí fue donde afirmó que la administración de Donald Trump tuvo mucho que ver en el triunfo de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y en las victorias electorales recientes de lo que ya muchos ven como una nueva primavera del conservadurismo latinoamericano. Por eso aseguró que frente a esta situación las principales economías de la región tendrán que poner sus barbas a remojar: “Es un sistema que se quiere expandir (…) México está en peligro”. El exmandatario recomendó que aquí se debe empezar a medir la magnitud “de ese riesgo”, a partir de lo que ocurra en las elecciones que se celebrarán todavía este año en otros países, según él, ése tendrá que ser el termómetro. ¿Será?