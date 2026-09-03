Tardío freno a exhibición de ricos de la 4T

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tardíamente, cuando funcionarios públicos, gobernadores y legisladores de la Cuarta Transformación parecen estar en plena competencia de exhibir públicamente su riqueza, lujos, propiedades y frecuentes viajes en aviones privados, la Presidenta Claudia Sheinbaum los llamó a actuar y gobernar con humildad y sencillez y sin extravagancias, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, advirtió que será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de ese movimiento, la que decida abrir un procedimiento contra ellos.

En su mañanera, al responder a la pregunta de que si en el caso de Amílcar Olán, el empresario tabasqueño amigo y socio de Andrés Manuel López Beltrán, para participar en negocios y contratos del Gobierno, se lleva a cabo alguna investigación, la mandataria dijo que todo, todo, se investiga, penal y administrativamente, pero que “tiene que basarse en evidencias científicas, no en lo que dice una revista, un periódico o una red”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Al mismo tiempo que la Presidenta Sheinbaum acusara a Estados Unidos de que busca generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, al elogiar a unos y criticar a otros de sus integrantes, el embajador de ese país, Ronald Johnson, urgió a las autoridades del nuestro a seguir la ruta de recursos del crimen organizado para atacar sus estructuras económicas, como única manera de debilitar su financiamiento.

Ella sostuvo que tales intentos divisionistas no son nuevos y forman parte de “tácticas de injerencias” con las que buscan enfrentar a integrantes del Gobierno de México mediante mensajes a favor de unos y críticas a otros para dividirlos internamente y generar divisiones en el Gabinete de Seguridad federal, en el que están los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división al interior, pero, pues, fracasan en eso, porque no lo logran”, al destacar que en el Gabinete de Seguridad de su gobierno “hay mucha colaboración y mucho entendimiento”, al advertir que detrás de esos intentos también existe un componente electoral en EU, donde habrá elecciones en noviembre y se usa a México como parte de la discusión interna de ese país.

Por su parte, en un foro internacional de delitos financieros, ante el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, el embajador Johnson pidió seguir la ruta del dinero del narco y tomar acciones decisivas, porque “así es como les daremos golpes juntos” al dinero del narcotráfico.

En protesta por sorpresiva alza a precios de combustibles, transportistas de Chiapas bloquearon varias horas el paso en la frontera con Guatemala y amenazan con otras acciones.