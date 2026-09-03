Volkswagen y el otro clavo a la inversión extranjera

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Y quizá sea el último. Y no es la iniciativa presidencial de incorporar a las entidades de seguridad nacional a supervisar la Inversión Extranjera Directa (IED) sino una medida de control fiscal y burocrático extremo capaz de dislocar cadenas enteras de producción manufacturera exportable.

Vaya, si Volkswagen que en México dirige Holger Nestler reducirá la producción del icónico Jetta y de la Tiguan, la circular CIR_CJN_MCBL_118.26 que modifica el régimen de acreditación de empresas altamente exportadoras para la compensación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) amaga ser la puntilla para la firma alemana… y de todas las demás del modelo IMMEX.

El IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación) como es sabido es el programa gubernamental que facilita la importación de insumos y materias primas de manera temporal para fabricar productos de exportación que permite diferir el pago del IVA y de ISR del cual quedan exentos de pagar los productos que se exportan y que no se comercializan en México. Y con ello evitan la doble tributación las multinacionales que invierten y reinvierten en el país al lograr flujos de efectivo que les han permitido ser competitivos durante décadas. Pero al parecer ya no será así.

La circular divulgada el pasado 27 de agosto por la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales que encabeza Fernando Ramos señala que la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT obliga a la actualización de cada una de las fracciones arancelarias de sus importaciones temporales —ya no podrá ser genérico como es el caso de Volkswagen cuyo registro data de 2006— conforme a su Registro Federal de Causantes y así evitar que las mercancías para fabricar exportaciones queden paralizadas en las aduanas.

Dicha confederación también alerta a las empresas altamente exportadoras que si han realizado importaciones sin dicha actualización, detengan de inmediato la transacción “hasta en tanto se determinen la procedencia de su importación bajo el esquema correspondiente o bajo las ampliaciones (de registro) correspondientes”.

De lo contrario, apunta, las importaciones realizadas sin la actualización y cotejo en cada fracción arancelaria con el RFC de la empresa IMMEX, podrían ser sujetas de las sanciones fiscales por la omisión del pago de IVA e ISR.

La actualización certificada de las importaciones beneficiadas por el programa IMMEX puede tardar meses, y cualquier error dar cabida a sanciones y cuantiosas multas… pero sobre todo dislocar las cadenas de producción manufacturera que requieren de importar insumos asiáticos y/o de países con los que México no tenga acuerdo comercial pues no exista por ahora fabricante nacional de tales insumos que sea capaz de realizar esa sustitución de importaciones.

La gallina de los huevos de oro bien puede dar al puchero.

Kavak al sureste. Pues la nueva es que la firma de innovación en compraventa de autos usados Kavak iniciará operaciones en Cancún y Mérida en alianza con Hertz México mediante su división Car Shop, una región —la de Quintana Roo y de Yucatán— donde la venta de autos creció casi 11% en los dos últimos años y donde el parque vehicular se calcula en 1.3 millones de unidades.

Así, Kavak que representa Saúl Crespo como vicepresidente de asuntos corporativos, extiende sus capacidades tecnológicas y de mercado para ofrecer experiencias personalizadas en la venta y compra segura, legal y confiable de autos usados en alianza con uno de los grandes operadores de renta de vehículos del mundo que ahí dirige Marco Antonio Andueza.

Seguritech Airlines VIP. Tras darse a conocer los cuando menos 43 vuelos al extranjero realizados en un avión privado de Seguritech, la gobernadora de Quintana Roo reconoció esos viajes y afirmó que no se habían pagado con recursos públicos. La gran interrogante es ¿entonces cómo se pagó?

No es la primera vez que la empresa de seguridad tecnológica propiedad de Ariel Picker aparece en presuntos conflictos de interés con gobiernos estatales, como fue el caso de la Casa Azul habitada por el exgobernador panista Diego Sinhue y propiedad de una empresa que se le adjudica relación directa con Seguritech.

Sin embargo, la práctica de ofrecer vuelos VIP no ha cesado a saber por los dichos atribuidos a los operadores en el sentido de que con ellos viaja un personaje de muy alto pero hasta el momento discreto perfil. Pronto tendremos más noticias.

“Distintivo T” de Tequila y más. Ayer el Consejo Regulador del Tequila que encabeza Aurelio López Rocha, otorgó en la CDMX el Distintivo T a 16 afamados restaurantes capitalinos cuyo personal tomó 12 horas de cursos y capacitación para conocer la historia de la bebida nacional por excelencia, transmitir la narrativa a sus clientes para generar experiencias etílico-culturales y maridajes, garantizar la venta de productos legales y prevenir de actos de piratería.

Ya suman ahora 330 los establecimientos nacionales con este certificado y 182 internacionales que hacen del destilado un pedacito de patria en cada sorbo.

¿Les gusta El Japonez, El Estoril? Tome nota del listado.

El puerco es bueno. Kekén, negocio porcícola de KUO, presidido por Fernando Senderos, recibió tres reconocimientos de CloverLeaf Animal Welfare Systems por sus avances en bienestar animal, sostenibilidad e inclusión. Su certificación, respaldada por auditorías externas, fue en 71 unidades productivas y tres plantas de procesamiento.

También figura el componente comercial: Kekén exporta 30% de su producción a más de 10 países, incluidos Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, donde trazabilidad, inocuidad, bioseguridad y bienestar animal son factores cada vez más relevantes para competir.

Esta columna con todo y columnista se toma un receso pasadas las fiestas patrias hasta el 5 de octubre.