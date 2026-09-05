Alejando Moreno recibe en el PRI al expresidente Vicente Fox

La que da fuertes dolores de cabeza a la presidenta Sheinbaum es ni más ni menos que la secretaria de Turismo: Josefina Rodríguez Zamora a quien por las redes se le vio de vacaciones con su pareja Iván García Juárez, procurador Ambiental de Tlaxcala. Ahora dice que es dinero familiar para comprar las costosas joyas y los fabulosos viajes.

Apareció una foto difundida por un periódico nacional, donde se puede apreciar a la pareja luciendo artículos de lujo como relojes y joyas y en una segunda toma, ya no aparecen dichos accesorios.

Otro ejemplo de que este tipo de funcionarios siguen “a pie juntillas” las recomendaciones de la presidenta. Ya plenamente evidenciada, la titular de Turismo, negó una y otra vez, haber utilizado recursos públicos para comprarse tan costosas joyas y que eso, es producto de que ella y su familia han construido un patrimonio propio.

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Sin embargo, el currículum de la hoy funcionaria no le da para tener un “patrimonio propio” de esa magnitud. Rodríguez Zamora insistió: “Quiero ser absolutamente clara: ningún bien material de mi propiedad, incluido cualquier reloj, accesorio u otro artículo al que se haga referencia en la publicación, ha sido adquirido con recursos públicos, ni durante mi gestión como secretaria de Turismo”. No, pues sí.

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El líder del tricolor Alejandro Moreno, junto con su comité Ejecutivo,

Manuel Añorve Baños, Rubén Moreira, entre otros, recibió en la sede del PRI, al expresidente de México, Vicente Fox, con quien intercambio una serie de opiniones sobre el momento político que vivimos los mexicanos. Además, los peligros que enfrentamos en nuestra democracia y la responsabilidad que tenemos de defender al país de los agravios que hacen los políticos de Morena a los mexicanos.

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En la novena carta enviada por Manuel Roberto Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir su intervención a fin de que les haga justicia, pues se consideran víctimas de irregularidades que intentan hacerlos aparecer, a él y a su hermano Fernando, jefes de una mafia dedicada a la importación ilegal de combustibles, práctica conocida como huachicol fiscal, que ha ocasionado multimillonarias pérdidas al erario federal y, con ello, a todo el país. En Marina es un escandalo la corrupción de esos huichicoleros y se preguntan de quien es la mano que mece la cuna.

Aunque formalmente están bajo proceso judicial, pero sin una sentencia de un juez, en los hechos los hermanos Farías Laguna ya fueron juzgados y sentenciados por sus propios camaradas de la Marina Armada de México, pues fueron degradados y perdieron los altos cargos que desempeñaban en la jerarquía naval Manuel Roberto, vicealmirante, y Fernando, contralmirante.

Manuel Roberto está preso desde septiembre del año anterior, mientras que su hermano Fernando recibió oportunos avisos, con lo cual tuvo oportunidad de realizar los movimientos necesarios para conseguir, ilegalmente, un pasaporte de Guatemala, con el cual viajó a Colombia y luego a Argentina, donde fue detenido por las autoridades locales precisamente por usar documentación falsa, por lo cual pudo ser expulsado sin necesidad de un juicio de extradición y entregado a la Fiscalía General de la República y trasladado a México con respaldo de elementos las fuerzas armadas nacionales e internado en una prisión de alta seguridad.

Dos meses antes de la deportación de su hermano, Manuel Roberto inició su cadena de misivas dirigidas a la presidenta Sheinbaum, sin que se conozca ninguna respuesta, pues no se sabe si esos mensajes son recibidos o leídos por la mandataria, pues tiene un equipo de colaboradores que revisan toda la documentación y sólo le hacen llegar lo que consideran más importante.

En sus cartas, el degradado vicealmirante denuncia irregularidades en su proceso, básicamente la negativa a dar a conocer documentos que la Secretaría de Marina ha resguardado con el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional. Pero quienes conocen los expedientes judiciales, nos aseguran que estan comprometidos “hasta las manitas”. No hay forma de salvarlos.

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Ricardo Monreal, rechazó la propuesta del PAN para castigar con penas de hasta 140 años de prisión a servidores públicos vinculados con el crimen organizado, al considerar que endurecer las sanciones no garantiza una reducción de los delitos.

La discusión ocurre en medio del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza, quienes fueron incluidos en una acusación penal presentada en Estados Unidos por presunta colaboración con Los Chapitos; ambos han rechazado las imputaciones.En un caso distinto, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quedó bajo cuestionamientos luego de que EU le revocó la visa, ante lo cual el PAN pidió a la FGR y a la UIF investigar presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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