• Mejía Haro en acto de CSP

Nos dicen que quien sigue sumando apoyos entre la gente en Zacatecas es el diputado con licencia Ulises Mejía Haro, a quien diversas mediciones colocan como el puntero en la contienda interna de Morena para elegir a su coordinador de la defensa de la transformación —quien a la postre debe convertirse en candidato a la gubernatura—. Nos cuentan que el morenista no se pierde los actos políticos relevantes para Zacatecas y por eso ayer acudió al Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la capital zacatecana, antes de estar en San Luis Potosí y Aguascalientes. La mandataria, nos comparten, ahí lo saludó —algo que notó quien tenía que notar, nos dicen—. Y lo que es un hecho es que sigue llamando la atención la empatía que muchos ciudadanos tienen con el legislador con licencia, y no falta como ocurrió ayer, quien le dé palabras de aliento, o incluso algunos ya den por sentado que podría convertirse en gobernador.

• Fox en el PRI

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Vueltas que da la vida. Aunque, nos comentan, en este caso podría decirse que verdaderas piruetas. Y es que resulta que el expresidente Vicente Fox estuvo ayer en las oficinas nada menos y nada más que del PRI. Sí, del partido que, si nos basamos en sus arengas, sacó a patadas de Los Pinos hace 26 años. Varias imágenes de ese encuentro circularon ayer en las cuentas de redes del dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, y del propio Fox con una foto de ellos sonrientísimos. El primero señaló: “México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”. Mientras Vicente escribió: “Hoy visitamos al PRI nacional porque México está por encima de cualquier diferencia, hoy más que nunca necesitamos diálogo y voluntad para encontrar coincidencias y construir juntos”. No faltó en las benditas redes quien recordara aquel dicho de Fox sobre los priistas en el 2000, además del de tepocatas y víboras prietas: “Lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca”. Uf.

• “Ideal”, que haya 99 muertos

Y fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el que, como no podía ser de otra manera, nos comentan, se desvivió ayer en elogios a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al gabinete de seguridad federal. “Por primera vez se ve una estrategia firme, decidida”, refirió el morenista. Lo anterior tiene que ver con un problema cuya solución en gran medida tiene que ver con la estrategia federal: los homicidios, que en la entidad han tenido una disminución de hasta 85%. De acuerdo con los datos del mandatario en el 2021 hubo mil 741; en el 2022, mil 428; en el 2023, mil 58; en el 2024, 500; en el 2025, 149. Y en 2026, al mes de septiembre, lleva 64. Sin embargo, llamó la atención a algunos la forma en la que se refirió al objetivo por cumplir al señalar que “la intención dentro de esta estrategia de paz es que lleguemos al cierre de año con dos dígitos, es decir, máximo 99 homicidios, ése es el ideal en el que estamos pensando en la Mesa de Construcción de Paz”.

• Cercanía de Sheinbaum

Relevante, nos comentan, el gesto de cercanía y sensibilidad que mostró ayer la Presidenta en San Luis Potosí, entidad a la que acudió como parte de la gira que realiza por todos los estados a propósito de su Segundo Informe de Gobierno. Y es que resulta que una mujer que a su paso quería saludar a la mandataria, cayó al piso, aparentemente afectada por el calor y entre el tumulto. Nos dicen que al percatarse de lo ocurrido, Sheinbaum descendió de la camioneta —que había abordado a su salida de la Arena Potosí— y se aproximó a la persona para ofrecerle apoyo. La Presidenta le tomó la mano y trató de verificar la condición en la que se encontraba. A su alrededor, varias personas solicitaban a los curiosos hacer espacio para permitir que la afectada respirara mejor. Se ha informado que la mandataria permaneció en el lugar hasta que llegó una ambulancia para darle atención a la adulta mayor, antes de regresar a su vehículo y viajar a Aguascalientes. Ahí el dato.

• Choque escalado

Más que claro ha quedado, nos comentan, que Movimiento Ciudadano no irá en ningún tipo de alianza con el PRI de Alejandro Moreno. Es sabido que el choque entre ambos partidos ha venido escalando haciendo el escenario de una posible alianza opositora entre varias fuerzas algo muy poco posible. “No estamos cerrados a las sumas, a los acuerdos, e incluso en casos, pues, hipotéticos a algún tipo de coaliciones; incluso nosotros hemos ido más allá, no solamente hay que pensar en los que se autodenominan oposición, si realmente quieres tú generar un cisma en el electorado, incluso hay que abrir este análisis a otras fuerzas políticas, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, y eso sí sería un análisis verdaderamente estratégico, pero depende del caso… no puede estar cerrado, ni a personas, ni a causas”, declaró ayer Jorge Álvarez Máynez. Lo cierto es que en el PRI también parecen ya tener cerrada la puerta a ir con los naranjas, tan es así que subieron un video tipo spot en el que alguien se pone los tenis fosfo-fosfo y al mirarse al espejo resulta ser un sujeto con chaleco de Morena. Uf.

• Dotación de tamales

Con una imagen en la que aparecen jitomates, aguacates, guacamole y tamales de dulce, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se subió ayer a la polémica que generó el presidente Trump, al señalar que México sólo podría proveer esos productos a su país. Y es que el mandatario estadounidense quiso de nuevo usar al país como piñata al referirse al déficit comercial que tiene Estados Unidos con nuestro país. “Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México... Ellos no tienen nada que nosotros necesitemos. Quiero decir (ellos tienen) tamales picantes, tomates, y algunas otras cosas. Pero básicamente, no tienen nada que necesitemos”, declaró. Y también agregó: “…Nos llevamos muy bien con la Presidenta (de México). Nos cae bien la Presidenta (Claudia Sheinbaum). La respetamos mucho”. Esta última frase la recuperó el legislador zacatecano en un mensaje en redes para luego agregar: “Es grato coincidir (en esta ocasión) con el presidente Donald Trump. Le haremos llegar su dotación de tamales (no tan picantes), un buen puré de tomate sinaloense y un rico guacamole con aguacate Hass de Michoacán”. Qué tal.