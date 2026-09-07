Avanza la ultraderecha en Alemania

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha regresa al poder en Alemania tras las votaciones de este fin de semana, específicamente en el Estado de la Alta Sajonia.

De nada sirvieron las manifestaciones masivas contra el regreso del nacismo en este Estado alemán que utilizó un claro mensaje anti inmigrante para ganar votos a favor del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania.

Desde ese partido político se hizo un llamado a que los propios votantes asistieran al recuento de votos para poner en duda el sistema electoral como parte de una estrategia para cuestionar el sistema democrático en ese país europeo.

La cara visible de la ultraderecha alemana se llama Ulrich Siegmund y gracias a su campaña electoral llevó a los ultras de Alternativa para Alemania a lo más alto de las votaciones del pasado domingo, quitando del camino a los cristiano demócratas que se mantenían en el gobierno de la Alta Sajonia.

El uso de las redes sociales fue clave en la victoria de Siegmund, denominado por el influyente medio alemán Der Spiegel como el hombre más peligroso de Alemania, por lo que hay detrás de su ideología política basada en un mensaje puramente racista.

Siegmund centra los problemas del país en la migración, por eso quiere deportar a los migrantes; también pretende denegar el asilo a quien no tenga un puesto de trabajo previo y hasta crear una patrulla ciudadana para vigilar las calles.

Dentro de las escuelas, Ulrich Siegmund pretende implantar la segregación entre los menores para no mezclar a los niños alemanes con los menores refugiados que también asisten a clases. Dentro de la enseñanza quiere implementar un nuevo plan de estudios para reducir la enseñanza sobre la historia nazi y aumentar la visión nacionalista.

Curiosamente Sajonia Alta tiene uno de los índices más bajos de población migrante dentro de Alemania, apenas un 7 por ciento del total frente a un 15 por ciento de la media nacional, pero esto no ha importado para que Siegmund haya basado su campaña en la expulsión de los migrantes y el recorte de ayudas a los refugiados.

Este sin duda es un resultado histórico para el partido ultraderechista Alternativa para Alemania y forma parte de la creciente aceptación de la extrema derecha en toda Europa y en otras partes del mundo como en América.

Está derechizacion es parte de un fenómeno mundial que le está dando la oportunidad a personajes que aparecen con mensajes radicalizados y aparentemente surgen como una alternativa a los partidos políticos convencionales.

Como castigo a los partidos convencionales, la gente le está dando el voto a estos candidatos surgidos supuestamente desde fuera de las esferas políticas, pero que al final resultan más peligrosos para las políticas públicas y sociales.

Alemania es un país de mucho peso dentro de la Unión Europea y puede ser un primer paso para que más gobiernos europeos de relevancia le abran la puerta a la extrema derecha una vez que se quiten la vergüenza a votar a quienes hacen campaña con mensajes de odio en contra de las minorías. Con preocupación, la derecha representada por muchos mandatarios como Donald Trump, está ganando terreno en el mundo mientras que los más desprotegidos pierden sus derechos sociales y políticos.