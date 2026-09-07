• Crimen organizado en Tabasco

Y es en Tabasco donde no paran las luchas entre grupos del crimen, que, nos aseguran, en sus disputas suelen deteriorar la percepción de seguridad. Resulta que un nuevo grupo criminal que se identifica como Comando 47 afirma haber irrumpido en el municipio de Cárdenas. Es sabido que los indicadores de seguridad de la entidad sufrieron en los últimos años un fuerte deterioro y sólo hasta la implementación de la nueva estrategia de seguridad federal, a partir de 2024, el estado empezó a beneficiarse con la reducción en el registro de homicidios. La aparición de nuevos grupos delictivos no es una buena noticia. Y no lo es porque hace apenas unos días el gobernador morenista de la entidad, Javier May, se ufanaba de que “vamos bien, cada vez vamos recuperando la confianza de los ciudadanos, ya se percibe, ya regresamos a la vida nocturna poco a poco”. Ese día él mismo limitó sus dichos al advertir que “no echamos las campanas al vuelo”. Ayer, nos comentan, se entendió de alguna manera por qué.

• Grecia Quiroz: guerra muy fuerte

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Y fue la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien reapareció en espacios de discusión pública para afirmar que tiene la conciencia tranquila y las manos limpias. Esto luego de que la semana pasada, en las investigaciones sobre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, se abrieran nuevas líneas a partir de señalamientos que involucran a la propia Grecia. Y es que la exsecretaria de Manzo, Yesenia Méndez, y antes Juan, hermano del primero, dieron cuenta de la presunta protección de la actual alcaldesa a Samuel García Rivero, funcionario municipal acusado de filtrar la agenda privada del extinto edil al Cártel Jalisco. Rumbo a los procesos electorales para definir candidaturas al gobierno de Michoacán, Grecia ha solicitado, nos comentan, que “no se dejen llevar por todo lo que las redes sociales dicen, hay una guerra muy fuerte, muy intensa, de desprestigiar a su servidora y no lo vamos a permitir”. También ha referido la cabeza del llamado Movimiento del Sombrero que “las cosas caen por su propio peso”. Pendientes.

• Noroña le da duro a Colosio

Y fue el senador Gerardo Fernández Noroña el que ahora dio un descontón a Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que es sabido que el emecista —a quien perfilan para lanzar por la gubernatura de Sonora— encendió los ánimos de los de playera guinda con el fuerte discurso que pronunció el 1 de septiembre. Así que el legislador morenista, nos comentan, apareció con palabras afiladas. “Dice que nació en Magdalena de Kino, pues miente y él está registrado en Magdalena de Kino y tiene derecho ser candidato a gobernador, pues sí, sí, sí, sí, yo no le voy a discutir eso, ¡pero miente cuando dice que nació donde no nació! O sea, el tipo ni siquiera es capaz. Es un joven viejo, en el sentido de decrepitud. El tipo no es serio, le hacen los discursitos y repite”. Noroña repitió lo señalado por el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al advertir que tuvo un mal desempeño como alcalde en Monterrey. Pero no sólo eso, pues lo tachó de inconsistente. “Pide que se aclare el asesinato de Carlos Manzo y el de su padre le vale ma…”. Uf.

• Hospitales, a revisión

Y fue la Secretaría de Salud la que, tras presentarse múltiples casos de salmonelosis entre médicos adscritos al Hospital General, ordenó poner a revisión los servicios de alimentos contratados para hospitales por parte de las distintas instituciones públicas. Esto es IMSS, IMSS-Bienestar y Pemex. Fue el propio secretario David Kershenobich quien difundió un mensaje para dar cuenta de lo anterior y señalar que el objetivo es “identificar y atender oportunamente cualquier otro evento que pudiera representar un riesgo”. Antes se informó, por cierto, que 23 personas afectadas por la bacteria —que de acuerdo con investigaciones preliminares, pudo proceder del mismo comedor del nosocomio— siguen internadas. En días pasados se informó que se habían enfermado más de 135 doctores, lo cual daría cuenta de un mal manejo de las condiciones sanitarias en torno a la preparación de comida. Ayer mismo, nos comentan, se informó que, por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente para determinar si en el caso pudiera haber algún tipo de responsabilidad de algún funcionario público sobre todo de tipo administrativo. Ahí el dato.

• Logran localización

Y fue a través de un despliegue en el que participó una decena de instituciones federales y de la Ciudad de México, pero también agrupaciones sociales y académicas, que se logró la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar. La estudiante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social estaba desaparecida desde hace 10 días. Finalmente fue hallada y llevada a un hospital para su valoración médica. Fue la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, la que informó sobre la utilidad que representó en este caso la emisión de la alerta nacional de búsqueda inmediata, conocida como ANBI. “A partir del alertamiento del caso se activaron los mecanismos de coordinación para recabar información con familiares y personas cercanas, con la finalidad de coordinar acciones con diversas autoridades”, refirió la dependencia. En la búsqueda de Jenny, se ha informado, participaron también la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la fiscalía capitalina. Buena noticia.

• Derroche de IA

Con Donald Trump convertido por la Inteligencia Artificial en compañero de cabalgata de George Washington, en una versión musculosa de Hulk Hogan y en comandante de ejércitos de robots, la red social Truth Social, propiedad del magnate, derrocha creatividad, nos dicen. Y es que el mandatario también proclamó en mensajes en su cuenta que “la Luna es nuestra”, apareció al mando de una futurista Fuerza Espacial, moldeó el mapa de Irán con su propio perfil y presentó el estrecho de Ormuz como un “nuevo territorio de Estados Unidos”. Y en medio de ese cúmulo de publicaciones llegó otro proyecto cartográfico pues el republicano tachó el nombre de Nuevo México para convertirlo en “Nueva América”. En su publicación dice: “Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los grandes estados de trampas electorales de todos los tiempos, a Nueva América. Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese potencialmente increíble estado. ¡Vaya, me encanta!”. Qué tal.