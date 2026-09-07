Mejorando (1/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Si tuviera que responder a la pregunta ¿cómo va la economía?, recurriendo a una sola variable de las muchas que reporta el Inegi, ésa sería la inversión fija bruta, que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y que proporciona la infraestructura física para poder llevar a cabo la producción de bienes y servicios, por lo que es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa, la más importante de todas las inversiones.

La inversión directa se destina a la producción de bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades y con la que se mide el crecimiento de la economía, relacionada con la creación de empleos, ya que para producir alguien debe trabajar, y con la generación de ingresos, ya que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos que son condición del bienestar, que es el fin de la economía: que vivamos bien, que vivamos mejor.

¿Cómo vamos en materia de inversión fija bruta, y por ello en materia de inversión directa? Mejorando, después de haber tenido una pésima racha.

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En términos anuales (comparando con el año anterior), sumamos 19 meses consecutivos, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, de decrecimiento de la inversión fija bruta total, 5.00% en promedio mensual. ¿Qué tuvimos? Una pésima racha. En abril se recuperó el crecimiento.

En términos anuales éste fue el crecimiento de la inversión fija bruta total en el primer semestre del año (entre paréntesis pongo el del año anterior): enero, menos 2.0% (menos 6.5%); febrero, menos 3.1% (menos 5.7%): marzo, menos 2.7% (menos 5.0%); abril, más 5.3% (menos 8.8%); mayo, más 2.4% (menos 6.4%); junio, más 5.9% (menos 7.3%), el mayor crecimiento en lo que va del año.

El crecimiento promedio mensual durante el primer semestre de 2025 fue menos 6.62%. A lo largo del primero de 2026 fue 0.97%, 7.59 puntos porcentuales más, el 114.65%.

En términos anuales éste fue el crecimiento de la inversión fija bruta en maquinaria y equipo en el primer semestre del año (entre paréntesis pongo el del año anterior): enero, menos 7.4% (menos 3.5%); febrero, menos 8.3% (menos 6.7%): marzo, menos 3.0% (menos 8.5%); abril, más 1.1% (menos 9.7%); mayo, más 2.4% (menos 7.8%); junio, más 2.5% (menos 10.9%), el mayor crecimiento en lo que va del año.

El crecimiento promedio mensual a lo largo del primer semestre de 2025 fue menos 7.90%. A lo largo del primero de 2026 fue menos 2.12%, 5.78 puntos porcentuales menos, el 73.16%.

En términos anuales éste fue el crecimiento de la inversión fija bruta en construcción no residencial (fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, y todo lo necesario para la producción, distribución y oferta de bienes y servicios), en el primer semestre del año (entre paréntesis pongo el del año anterior): enero, menos 0.1% (menos 15.1%); febrero, más 1.5% (menos 15.8%): marzo, más 3.5% (menos 16.9%); abril, más 2.2% (menos 13.1%); mayo, más 11.2% (menos 18.4%), el mayor crecimiento en lo que va del año; junio, más 10.6% (menos 16.9%).

El crecimiento promedio mensual durante el primer semestre de 2025 fue menos 16.03%. A lo largo del primero de 2026 fue más 4.82%, 20.85 puntos porcentuales más, el 130.07%.

¿Cómo vamos en materia de inversión fija bruta y, por ello, en materia de inversión directa? Mejorando.

Continuará.