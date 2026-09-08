It’s back baby

No es una semana cualquiera. Para los amantes del futbol americano es la Semana, con mayúscula y negritas, porque hablamos del regreso de la liga deportiva más espectacular del orbe y la cual en nuestro país tiene un importante número de fanáticos. Para este año, la NFL rompe sus paradigmas , con el estreno de la temporada el día de mañana con el encuentro entre los actuales campeones, los Seahawks, que reciben a los Patriotas de Nueva Inglaterra, en una minirevancha del último Super Bowl. Será la primera vez que la NFL inicie en día miércoles, en esta búsqueda insaciable de siempre mejorar la experiencia del aficionado.

Para beneplácito de los fieles al football, la actividad continuará el día jueves con el primer juego internacional del año, con un duelo que luce definitorio desde ya, porque 49ers y Rams, lucharán por el título de la División Oeste de la Nacional, una de las más peleadas de toda la NFL. Este encuentro se disputará por primera vez en Australia, en la ciudad de Melbourne, tierras totalmente desconocidas para los equipos de la liga; pero como lo mencione, esta liga no conoce límites y la expansión internacional es el proyecto más ambicioso. Alemania, España, Australia, Inglaterra, Brasil, Francia son ya sedes de esta proyección al mundo de la liga deportiva más espectacular del mundo.

Y por eso, para México, también es una temporada muy especial porque la NFL volverá a jugarse en territorio nacional. Esto sucederá durante la semana 11 de la temporada, en el renovado Estadio Banorte en la Ciudad de México, con un equipo que es muy querido en nuestro país, los 49ers de San Francisco ante los Vikingos de Minnesota. La venta de boletos comenzará la próxima semana, desde el 14 al 21 de septiembre preventa para usuarios de bancos patrocinadores y a partir del 22 de este mes, venta general para todo el público.

Vamos a ver como responde el Estadio Banorte a la experiencia NFL después del mundial, en donde aún había detalles que pulir. El estadio más icónico del deporte mexicano comparte créditos con auténticas catedrales del mundo: el Maracaná, Allianz Arena, Wembley, Stade de France, Santiago Bernabéu y el Melbourne Cricket Ground, conocido localmente como The G, es para el deporte australiano un inmueble histórico que incluye un récord de asistencia de 143 mil espectadores antes de su reconfiguración (95 mil asientos). Por lo que durante cuatro cuartos, los ojos del mundo de la NFL estarán puestos en esta nueva experiencia que promete ser vibrante.

Todos los que somos fanáticos al futbol americano cruzamos los dedos para que el Mexico City Football Game sea todo un éxito, porque comienzan a sonar rumores, probablemente gracias al fenómeno social que significó la Copa del Mundo en nuestro país, que la NFL estudia sumar un juego más en territorio mexicano, incluso en alguna otra ciudad como Monterrey, en el imponente Gigante de Acero, lo cual sería una excelente noticia para una tierra que siempre ha mostrado gran amor al futbol americano estudiantil, con grandes finales entre el Tec de Monterrey y los Auténticos de Tigres. Septiembre comienza, para México el mes más importante, más allá de las fiestas patrias.