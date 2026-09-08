• Más fisuras en la 4T

Nos dicen que las grietas que se abren al interior de la 4T puede que sean normales cuando hay un proceso electoral de frente; sin embargo, la fisura que está protagonizando el líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces —diputado por Morena—, puede que termine en fractura. Y es que su anuncio de buscar espacios para sus agremiados en el Congreso en 2027 —aunque sea en partidos de oposición— levantó mucho polvo en el movimiento. Brincó, por ejemplo, el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, quien le recordó a Haces que en la 4T puede elegir entre tres partidos, pero ya irse con los enemigos es mucha mezquindad. “No creo que sea el procedimiento ni que sea correcto”, declaró. Opuesto a Sandoval, el líder parlamentario del guinda, Ricardo Monreal, recurrió al discurso de la pluralidad y a la autonomía de los sindicatos para decir que Haces y sus camaradas están en su derecho de buscar los acuerdos que quieran con quien quieran, porque además, Haces ni militante de Morena es. ¡Qué tal!

• Ecos de Fox en el PRI

Y sigue dando de qué hablar la reunión que el viernes pasado tuvo el expresidente panista Vicente Fox con la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, motivada por una sola coincidencia: arrebatar poder a Morena y por la vía de una alianza. Encuestas difundidas ayer dan cuenta de un bloque opositor que suma alrededor de 35 puntos porcentuales de apoyo y de la ventaja que mantiene el bloque oficialista con 42 puntos, pero también de la existencia de una franja de voto indefinido de 22 por ciento que apenas empieza a decantarse hacia las opciones disponibles. Las mediciones revelan una fragmentación en el caso de la oposición. En el Gobierno y Morena claramente registraron el incipiente, pero no menor impulso aliancista. El guinda, que encabeza Ariadna Montiel, ha saltado a acusar, con terminología creada por AMLO, que lo que Fox realiza es un reagrupamiento de “la mafia del poder”. Llama la atención, nos dicen, que en el mismo costal mete al PRI y al PAN, pero no a MC. Pendientes.

• “Con ninguno de los partidos”

Y hablando de MC, ahora fue Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de diputados del partido creado por Dante Delgado, la que salió a decir que los naranjas van a ir las próximas elecciones solos y, ahí por no dejar, para dar un nuevo raspón al líder nacional del Revolucionario Institucional. “Nosotros no trabajamos para el cuidado de la posición de una persona o de dos, que es lo que hace Alejandro Moreno, presidente del PRI, tratando de conservar su posición. Nosotros trabajamos para poder cambiar la vida de las personas. Movimiento Ciudadano lo ha manifestado en diferentes momentos: va a ir solo, no va en alianza con ninguno de los partidos”, precisó la expriista. Luego recordó que hace unos días el senador Clemente Castañeda mencionó que el PRI no tiene capacidad de convocar para una borrachera. “Nosotros estamos listos para ir solos”, refrendó entonces la yucateca, que, nos hace ver, en esa breve intervención dos veces ocupó la palabra “solos”, por si a alguien no le quedó claro.

• Indicadores de seguridad en la CDMX

Relevantes, nos comentan, los resultados de la aplicación de la estrategia de seguridad en la Ciudad de México. Y es que resulta que entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a más de 12 mil personas por delitos de alto impacto y desarticuló 46 células criminales. Fue el titular de esa dependencia, Pablo Vázquez, quien ante la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, dio cuenta de que el trabajo coordinado con la política de seguridad del Gobierno de México, ha permitido también consolidar la tendencia a la baja en los homicidios dolosos desde 2019: agosto de 2026 fue el mes con menos casos en 20 años. Otros indicadores importantes: aseguramiento de mil 814 kilos de aparente marihuana, más de 230 de probable cocaína, 93 de posible metanfetamina y más de 15.3 kilogramos de cristal; también de tres mil 225 armas de fuego cortas y largas y la captura de mil 438 probables integrantes de grupos delictivos detenidos, entre los que figuran 50 presuntos integrantes de La Unión Tepito y La Anti-Unión. Ahí los datos.

• Le quitan a Inzunza

Aun cuando el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, abrió la puerta para dejar al sinaloense Enrique Inzunza las posiciones que tenía cuando era parte de la bancada de Morena, ya se supo que finalmente el partido guinda en la Cámara alta decidió que no se puede dar este lujo. El jefe de los morenistas, Ignacio Mier, sorprendió ayer al informar que Inzunza dejará de ser presidente de la importantísima Comisión de Estudios Legislativos, donde se tejen, se negocian, se enmiendan y se remiendan los proyectos de ley. “Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento”. En resumidas cuentas, que si ya renunció al color guinda, el guinda no puede obligarse a mantenerlo como presidente de una comisión. Nos hacen ver que después de todo, y aun cuando mantiene a Inzunza sentado en la primera fila de los morenistas en el Senado, el partido ya ha sido demasiado criticado por consentir tanto al único de los 10 funcionarios señalados en EU por supuestos vínculos con el narco que no ha querido separarse de su cargo.

• Día estelar

Nos piden no dejar de remarcar que la jornada de hoy sí que viene con intensidad porque se trata del día en que el Gobierno federal entregará al Congreso el paquete con la propuesta para costear sus políticas el próximo año. Aun cuando luzca como un trámite anual con un protocolo bien definido y con pocas variantes, nos señalan que será interesante analizar la distribución de los dineros que sugiere el Ejecutivo federal no sólo para darle salida a sus grandes apuestas, como el modelo de bienestar, sino los mecanismos que plantea para financiarlos sin crear nuevos impuestos y recaudar más recursos. Por ahí dicen que estará la clave, pues si bien tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como algunos legisladores de la 4T han advertido que no aumentar los impuestos es una línea irrenunciable, se prevé que lo que sí haya sean ajustes en algunos gravámenes a los que todavía se les podría sacar un extra, como los alimentos que pueden ser dañinos a la salud, a adicionarlos con mecanismos para atajar más la evasión. Quedamos atentos.