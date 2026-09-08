La 4T vs. Morena y Morena vs. PRIAN 2.0

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El proceso electoral 2027, la contienda intermedia del segundo piso de la 4T ya está en marcha y será una jugada a tres bandas. La líder del proyecto que no rompe ni romperá con su antecesor, los leales claudistas que además de pericia sean congruentes con la causa, van a batallar primero con la nueva nomenklatura de Morena, que no es lo mismo que la 4T.

En la pelea del poder por el poder, en el negocio y en la impunidad están muchos parientes y hermanos putativos de AMLO, poderosos que juran que traen más fuerza de facto. Las corcholatas perdedoras que juegan a la suya. Los hijos del expresidente que restan lejos de sumar. Los adictos a la pompa y circunstancia de ese poder cuya manifestación pública tanto repudiaron AMLO como Sheinbaum.

Para ese primer frente la presidenta cuenta con Rosa Icela, Ariadna y Citlalli. En la concertación política regional y en el control del partido con sus opacas encuestas y públicas intenciones, las coordinaciones para la defensa de la 4T, en las 17 gubernaturas, avanzan en medio de presiones de grupos y neocaciques guindas.

Cada precandidatura es y será resultado del pulso de fuerzas al interior del movimiento, cada revelación sobre Andy, el huachicol y demás relaciones peligrosas debilitan a los duros.

Cada caricia retórica de la DEA a la nueva política en materia de seguridad o avance real en el manejo financiero de la Hacienda Pública fortalecen a los moderados.

Los congruentes con la moderación privada deberán distinguirse de quienes aman sin remedio el lujo y sus derivados. Sus legítimas —suponiendo— frivolidades los emparentan en el imaginario colectivo con los de antes.

Y justo luego vienen los aliancistas arrepentidos del PAN. Lejos quedó la mercadotecnia partidista de Jorge Romero y su cuarto de guerra azul. Nunca más con el PRI, solos y más definidos, patria y familia, conservadurismo fuera del clóset. O no.

Siempre será de sabios escuchar a Alito Moreno y a sus propios grupos de poder albiazul que miran varias elecciones estatales con necesidad de alianzas. No todas, dicen, sólo aquéllas en donde Morena podría perder, que son las menos. Para que nadie se haga bolas, los panistas vuelven a trapear su tiradero con la investidura de Vicente Fox.

Lejos de procurar su imagen como el primero que logró echar al PRI de Los Pinos, más allá de su limitada capacidad para gobernar con otra hoja de ruta, el PAN de nuevo logo y viejos vicios expone al exmandatario a una corbata roja junto al regente de las ruinas priistas, Alejandro Moreno recibiendo a Fox es una lépera victoria más del campechano personaje. Para el panismo, otra raya al tigre de la ignominia para rescatarse de sus ocurrencias.

Por cierto, hoy comienza la discusión y jaloneo del presupuesto 2027, recordando que toda política pública sin recursos es demagogia. Veremos.