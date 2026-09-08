Mejorando (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

De las inversiones directas dependen la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y la generación de ingresos, trabajos y remuneraciones que son condiciones para el bienestar, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, vivir gracias al trabajo propio, y no de la redistribución gubernamental del mismo, vivir gracias al trabajo de otro, misma que divide a la sociedad en dos grupos: el de los expoliados, a quienes se les quita, el de los mantenidos, a quienes se les da.

Un componente importante de la inversión directa es la inversión fija bruta, que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y que ha venido mejorando.

Durante el primer semestre de 2025 la inversión fija bruta total (instalaciones más maquinaria y equipo), decreció, en promedio mensual, 6.62%. A lo largo del primero del 2026 creció 0.97%, 7.59 puntos porcentuales más, el 114.65%.

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A lo largo del primer semestre de 2025 la inversión fija bruta en maquinaria y equipo decreció, en promedio mensual, 7.90%. Durante el primero del 2026 decreció 2.12%, 7.59 puntos porcentuales menos, el 114.65%.

Durante el primer semestre de 2025 la inversión fija bruta en construcción no residencial (fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, y todo lo necesario para la producción, distribución y oferta de bienes y servicios), decreció, en promedio mensual, 16.63%. A lo largo del primero del 2026 creció 0.97%, 20.85 puntos porcentuales más, el 130.07%.

De los dos componentes de la inversión fija bruta total (sin considerar por el momento la construcción residencial), ¿cuál, la inversión en maquinaria y equipo, o la inversión en construcción no residencial, refleja mejor la confianza de los empresarios para invertir directamente en la producción de satisfactores, la creación de empleos, la generación de ingresos?

La primera, la inversión en maquinaria y equipo, que responde a las expectativas de los empresarios en torno a factores puramente económicos a corto y mediano plazos, como el crecimiento de la economía, el comportamiento de los precios, la expansión de las exportaciones, etc.

La inversión en construcción no residencial también refleja la confianza de los empresarios para invertir directamente, pero no depende de factores puramente económicos, sino de variables políticas como pueden ser proyectos gubernamentales de mediano y largo plazo, que tardan en dar resultados (si es que los dan).

El comportamiento de la inversión fija bruta en maquinaria y equipo es una muestra (llamémosla así), clara de la confianza empresarial para invertir directamente. El de la inversión en construcción no residencial es una muestra (llamémosla así), opaca de la confianza empresarial para realizar inversiones directas.

Entre enero y junio del año pasado la inversión fija bruta en construcción no residencial decreció, en promedio mensual, 16.03%. Un año después, entre enero y junio pasados, creció 4.82%. Pasamos de decrecimiento a crecimiento. Bueno.

Entre enero y junio del año pasado la inversión fija bruta en maquinaria y equipo decreció, en promedio mensual, 7.90%. Un año después, entre enero y junio pasados, decreció 2.12%. Menor decrecimiento, bueno. Decrecimiento, malo.

En materia de inversiones vamos mejorando, pero falta mejorar más.