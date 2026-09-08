Presume Aguilar Corte independiente

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En un informe ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina, el titular de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, criticó a la anterior al calificarla de lenta, anquilosada, ensimismada y de haber estado de espaldas al pueblo, y cuya difusión estadística no era confiable ni reflejaba la verdadera existencia y resolución de asuntos.

Dijo que “hoy podemos afirmar que el Poder Judicial es independiente de los otros Poderes, sin que eso implique ser distante, que sigue siendo una instancia técnica y además ha recuperado su responsabilidad y valor humanista”, además de que ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El desaparecido Consejo de la Judicatura Federal dejó un déficit de más de 14 mil 400 millones de pesos, reveló el titular del alto tribunal de justicia del país en su informe, sin decir si existe alguna investigación, y anunció que se dará marcha atrás a la reinstauración del seguro de gastos médicos mayores para personal de la Corte y el de separación individualizada.

Fuerzas federales y policiacas que conforman el Gabinete de Seguridad lograron desmembrar una red criminal dedicada a extorsionar, secuestrar y robar autotransportes en la carretera Puebla-Veracruz, encabezada por los alcaldes de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, morenista, y de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano —éste detenido tres días antes—, así como un hermano del primero y su exdirectora de Seguridad Pública municipal.

Todos, con órdenes de aprehensión pendientes, además de que se aseguró un arsenal en el que había 35 armas de distintos calibres, dos fusiles Barret, ropa táctica, 11 vehículos, cuatro de ellos blindados y uno tipo artesanal, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

Sigue la “mata dando” en Sinaloa, ahora por el bloqueo de la UIF a las cuentas bancarias del secretario de Economía en el gobierno de Rocha Moya y exsubsecretario de Turismo, Ricardo Velarde, El Pity, y las de Jorge Armando Lizárraga, su socio de negocios, según versiones periodísticas, en al menos seis de sus empresas.

Paro de médicos residentes del Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, tras el brote de salmonela en el comedor subrogado del mismo, para exigir que éste sea clausurado definitivamente y se castigue a los responsables, una vez que concluya la auditoría ordenada por el secretario de Salud, David Kershenobich.

Otra del INE: Instala la Comisión que verificará candidaturas, pero que sólo será “mediador”, tras verificarlas.