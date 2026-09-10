Sin alzas impositivas reducirán déficit

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, sin sacrificar programas o actividades sustantivas de su Gobierno, se reducirá el déficit público el próximo año mediante ahorros y uso más eficiente de los recursos públicos, ofreció que no habrá nuevos impuestos ni “gasolinazos”, descartó alzas a IVA, ISR ni impuestos a combustibles, por considerar que habrá margen para elevar la recaudación mediante el combate a la evasión fiscal y rechazó incrementar el endeudamiento del país.

Al comentar en su mañanera el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, aseguró que a las nuevas inversiones se le garantizarán todos los incentivos y que lo que propone al Congreso de la Unión garantiza el pago a los trabajadores del Gobierno, organismos autónomos y al Poder Judicial, así como incrementos salariales por encima de la inflación, y que los salarios de los altos funcionarios permanecerán sin aumento el próximo año.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, reveló ayer en la mañanera que el Gobierno ha pagado casi 1.6 billones de pesos por la deuda derivada del rescate bancario, pero que, no sólo no se ha logrado reducir el pasivo, sino que se ha incrementado, y advirtió que en el Paquete Económico se propone impedir que los bancos deduzcan del pago de impuestos las cuotas que entregan al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB.

Explicó, en la temprana conferencia de prensa en Palacio Nacional, que los recursos destinados durante años al pago de esa deuda han cubierto fundamentalmente intereses, mientras el principal de los bonos se financia mediante la emisión de nuevos instrumentos.

Más allá del optimismo oficial, priva una posible esperanza que pudiera evitar, o al menos atenuar, una mayor crisis económica con la ratificación del T-MEC, antecedente del TLCAN, impulsado en el gobierno del satanizado presidente Carlos Salinas, para que México formara parte de éste y que hoy parece una salida viable para enfrentar lo que viene, aún con presiones y amenazas arancelarias de EU.

Por cierto que antes de que se informara que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, siempre no se reuniría con la Presidenta Sheinbaum y que el encuentro sería a distancia, como parte de negociaciones comerciales, ella advirtió que su gobierno no firmará ningún acuerdo que afecte la soberanía o la economía del país, “para que lo sepa el pueblo de México”.

En víspera del inicio del proceso electoral, “por razones de salud”, la secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Espino, renunció a ese cargo, en plena disputa de consejeros electorales por presidencias e integración de comisiones para los próximos comicios.