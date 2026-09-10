• Estar en uno y hacer campaña por otro

Con la novedad de que llegó a la mañanera el tema de la intención del diputado Pedro Haces de que los integrantes de la CATEM, central obrera que encabeza —y que se ha señalado afín a la 4T—, puedan tener participación política en Morena, pero también en otras fuerzas políticas. Haces prendió las alertas, porque actualmente ocupa una curul a la que llegó a instancias del partido guinda. “Le correspondería a Morena definir qué corresponde en este caso… porque entró como diputado plurinominal de Morena… definir si está haciendo campaña por otro partido, si eso lleva una sanción o no”. Le preguntaron a la mandataria si el actuar de Haces Barba —quien el fin de semana apareció en un acto con el panista Enrique Vargas— no podría representar un “zigzagueo”. “Pues no puede ser de un partido político y andar haciendo campaña por otro, eso ya no es ni zigzaguear, eso ya está como que no viene al caso ¿no?… Digo, eso está muy extraño”. Ahí el mensaje.

• Solidaridad con Enrique Acevedo

Nada le ayuda a Morena y a la Cuarta Transformación, nos comentan, el senador por Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández, quien ayer lanzó una amenaza directa al periodista Enrique Acevedo: “Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”, le escribió en redes. Y todo porque al legislador le molestó la publicación de un reportaje que da cuenta de un presunto arreglo entre la senadora morenista Julieta Ramírez y la Justicia de Estados Unidos. Sus palabras recibieron de inmediato señalamientos de desaprobación —incluso de sus propios compañeros— y también de condena. No se puede pasar por alto que en el país decenas de periodistas han sido perseguidos y asesinados. Luego a Salazar, quien, nos comentan, no se caracteriza por su productividad legislativa o sus habilidades argumentativas en tribuna, se le hizo fácil borrar la amenaza y decir que respeta la libertad de expresión. Enrique acusó recibo de la amenaza directa y pública del senador y ha estado sumando —no podría ser de otra manera— manifestaciones de solidaridad tras esta lamentable embestida contra él y contra la libertad de expresión.

• Para que no quede duda

El que asombró a todos con su creatividad para demostrar de dónde es oriundo fue el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, quien, nos dicen, ya anda más preocupado que ayer de que le crean que él es más sonorense que regio. Y es que aunque para muchos bastaría con mostrar el acta de nacimiento, el joven legislador —que podría ser postulado a la gubernatura de Sonora por MC—, decidió que eso es muy ordinario. Así que mejor compartió la invitación de su bautizo que da fe de la fecha y lugar de su nacimiento, además del sitio donde le borraron el pecado original: la iglesia de Santa María Magdalena, Sonora. Una prueba, más clara ni la luz del día, nos dicen, de que, aun cuando anduvo jugando a ser alcalde en otro estado, sus raíces son sus raíces —o sus aspiraciones—. “Yo he sido sonorense toda mi vida. Todas mis inscripciones académicas me he registrado como sonorense, como originario de Magdalena de Kino, Sonora”, ha marcado y remarcado. Okeeeey.

• El INE… sin cargo clave

Y nos contaron que ni siquiera habían iniciado formalmente los trabajos para el proceso electoral federal 2026-2027 y el manejo interno del INE ya está dando señales extrañas. Y es que ayer, a horas del banderazo que oficializara el arranque del ciclo de los comicios intermedios, la secretaria ejecutiva del órgano, Claudia Arlett Espino, anunció que se marchaba. Nos hacen ver que dicho cargo no es cosa menor, pues se trata de la persona que opera y administra al mismísimo árbitro electoral, de ahí que, dicen, todo el mundo volteó a ver a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para ver qué hacía. La rápida reacción de la representante del INE, si bien no sorprendió a muchos, sí dejó bastantes cejas levantadas, pues por ahí señalaron que quien suplirá a Claudia Arlett, el abogado Carlos Félix López, es uno de los colaboradores más cercanos a Taddei, quien ya se volvió famosa por andar quitando y poniendo piezas en el organigrama del instituto para colocar a cercanos en donde sea que se pueda.

• La batalla por el rosa mexicano

Después de tanto alboroto con el nombre, emblema y colores del nuevo partido Somos, que mucho se quejó del INE por hacerle la vida imposible con su identidad gráfica, nos señalan que, después de todo, dicha organización política se salió con la suya, pues se proclamó ganador de la tenencia del rosa mexicano en su logo. Recordemos que el órgano electoral le insistió hasta el cansancio que podía elegir un montón de tonos para su imagen menos el rosa, que además de ser uno de los elementos de la identidad nacional también es el color predominante del propio Instituto Nacional Electoral… o era porque ya supimos que finalmente el INE anunció que cambiará de piel, abandona el clásico rosa, que usó por más de una década, por el lila. Y aunque no mencionó directamente al partido que le provocó dolores de cabeza, el instituto no se fue sin pasarle algunas facturas: “Esto nos permitirá contar con las posibilidades de, en verdad, registrar este manual en donde tengamos que registrarlo para que jamás nos vuelva a ocurrir que alguna organización que se convierte en partido político, en el camino de estas posibilidades, pueda usar el color que institucionalmente haya establecido esta Junta General, que es el que está contenido en el mismo manual”. Tsss.

• Avisados están

Como ya lo habían adelantado las autoridades universitarias, nos recuerdan que aun cuando culminó el polémico proceso de admisión a licenciaturas, la UNAM no ha parado de estudiar todas las opciones que estén al alcance para evitar que en futuras aplicaciones su examen de ingreso quede expuesto a los tramposos, de ahí que a su salida de una sesión de consejo, ayer, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, advirtió que la institución podría vetar a los aspirantes que ya fueron cachados copiando o incurriendo en alguna práctica desleal para entrar a la mala a uno de sus programas de estudio. “Eso tal vez sí, por supuesto”, respondió cuando la prensa le preguntó si habrá veto el próximo año como medida disuasiva, ya que antes, Lomelí Vanegas había aclarado que sancionar a quienes no son alumnos es muy complicado —si no es que imposible—, pues escapa de la jurisdicción de la UNAM. “Lo tendríamos que ver con el abogado”. Ahí el dato.