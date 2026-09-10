Telefónica: valor en caída libre y drenado

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En octubre de 2018, el consejo de administración de Telefónica de España recién dirigido por Emilio Gayo aprobó la venta de su filial mexicana: el comprador era el fondo de inversión estadounidense Cerberus Capital Management entonces al mando de Steve Feinberg por unos 2 mil millones de euros, según reveló el diario español La Información. Pero de inmediato, el director de la firma en México de entonces, Carlos Morales, negó públicamente que hubiese tal venta… y la operación nunca se concretó.

Pero 7 años y medio después, el mismo negocio cambió de manos por 450 millones de dólares: menos de una ¼ parte de lo que Cerberos estaba dispuesto a pagar por una empresa que hasta 2019 absorbió inversiones de casi 13 mil millones de dólares.

Pero esto no fue un accidente del mercado, sino una decisión tomada desde la sede en Madrid para dejar de invertir y empezar a drenar la mayor cantidad de recursos, incluso “dándole la vuelta” al SAT. Se puede verificar en los estados financieros de Telefónica que en 2018 canceló por completo el crédito mercantil de su filial mexicana: 350 millones de euros; en 2019 revirtió 454 millones de euros en activos por impuestos diferidos en México, la confesión contable de que ya no esperaban ganancias suficientes.

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En noviembre de ese año el consejo de Telefónica, ya en manos de José María Álvarez, declaró urbi et orbi a Hispanoamérica “no estratégica” para su negocio: apagó su propia red y se subió a la de AT&T —un acuerdo que vendió a sus inversionistas como un ahorro de 230 millones de euros al año y 500 millones menos de deuda— y empezó a devolverle al Estado mexicano todas sus frecuencias móviles, devoluciones concluidas en junio de 2022, ahorrándose el pago de derechos que afectaron al erario nacional en unos 708 millones de euros.

Venta de garage: sus torres se fueron a American Tower; la fibra, a terceros. El que fuera segundo operador celular de México quedó convertido en una marca que rentará hasta 2030 la red de su competidor.

Las consecuencias, predecibles: Movistar pasó de operar 21% de las líneas móviles en 2019 a 14.7% a mediados de 2025; su participación en los ingresos de la industria es de apenas 6.9 por ciento, porque cada usuario le deja 73 pesos al mes contra un promedio de mercado de 140.

Ganga: valuado en más de mil millones de dólares antes de la pandemia, el negocio salió a la venta en 2025 con un precio de 609 millones, recibió de Beyond ONE una oferta de poco más de la mitad y terminó rematado a 0.35 veces ingresos y unas tres veces EBITDA, cuando operadores comparables se venden a dos veces ingresos y hasta ocho veces EBITDA. Unos 2 mil empleados directos e indirectos se enteraron de su futuro por los periódicos.

Pero México es sólo capítulo de un patrón regional. Telefónica invirtió 130 mil millones de euros en América Latina en sus primeros 25 años en la región, “el principal inversionista extranjero privado”, como gustaban cacarear sus directivos.

Desmontar su imperio en América Latina desde 2019 le dejó 6 mil mdd y unos 3 mil 300 mde en efectivo realmente cobrado, aunque informó de un deterioro y pérdida por otros 6 mil mde. En Perú vendió en concurso mercantil, en un millón de dólares. En Chile, Telefónica recibió de Millicom y NJJ 50 mdd al cierre, y ella misma tuvo que inyectar unos 92 mdd a la empresa que abandonaba; Millicom gasta hoy 182 mdd en las liquidaciones que Telefónica nunca pagó.

Pero el oro regresó a Madrid: tras la venta de México, la acción de Telefónica tocó máximos históricos. Los inversionistas no lloraron a México… ,pero 21 millones de usuarios mexicanos cargan un servicio moribundo tras una década de desinversión.

Banorte y la IA que gana clientes. En un sector de alta innovación global como es el de Inteligencia Artificial en el sector financiera, lo relevante es que Banorte figure en el Evident AI Index for Banks LATAM 2026, único banco mexicano integrado en esta lista de sólo 10 instituciones financieras de la región. Y ello refleja que la tecnología de la información no es solo soporte, pues se convirtió en componente central de la estrategia bancaria.

Vaya, la mancuerna Carlos Hank Gozález y Carlos Ramírez Miguel, presidente y director general de Banorte, respectivamente, apuestan constante por la transformación digital. Primero fue la modernización tecnológica, después la hiperpersonalización de productos y servicios y hoy la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en procesos de negocio, atención al cliente y análisis de datos como un proceso de maduración operativa y no una moda pasajera. El índice de Evident evaluó aspectos como liderazgo, innovación, transparencia y talento… en los que Banorte mostró indicadores sobre la automatización con impactos medibles en la adopción de productos, retención de clientes y niveles de satisfacción.

Entre los resultados destaca un incremento de 10 veces en la aceptación de productos, reducción 70% en la tasa de abandono de clientes y un aumento de 7 puntos en la satisfacción de los clientes.

En fin, toda una lección de aplicación consistente de nuevas herramientas en la competencia bancaria.

Con Vulcan México violó (otra vez) el TLCAN. Durante años, Palacio Nacional construyó la narrativa de que Vulcan Materials era depredador ambiental por su actividad en la pedrera Sac-Tun, Quintana Roo; por tanto, la 4T actuó correctamente al declarar el polígono zona natural protegida.

Pero nada: el laudo completo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones determinó que el gobierno de México el TLCAN pues Vulcan, que lidera Ronnie Pruitt, no recibió el “trato justo y equitativo” conforme a derecho y se le ocasionó daño financiero. La condena ronda los 15.9 millones de dólares más intereses.

O sea que no es la victoria que la 4T quiso abrogarse: lo políticamente relevante es que tal laudo no resuelve la totalidad de los daños provocados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que permanece sin solución la propiedad del polígono.

O sea que Claudia Sheinbaum heredó una controversia empresarial que ya es un litigio bilateral y que ensombrece la negociación comercial México y Estados Unidos a punto de reiniciar.