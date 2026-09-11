Los extraños de Higinio Martínez

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Político mexiquense por los cuatro costados. Durante lustros cabeza del denominado Grupo Texcoco. El senador morenista Higinio Martínez hoy preside la mesa directiva de la Cámara alta en momento estelar, año electoral al medio tiempo del segundo piso de la 4T.

¿Qué le falta a la carrera del dos veces presidente municipal de Texcoco? Nada. Ha sido legislador local y federal. No fue gobernador. En su oportunidad, bases y electorado optaron por la maestra Delfina Gómez. Para 2029 falta mucho.

Entonces ¿por qué el experimentado izquierdista, médico de profesión, se destapa, se mueve, aparece en eventos, fotografías politizando actos ajenos?

Por partes. Primero se destapó en un medio que es villano-favorito de la 4T, Latinus. Hace 10 días el senador morenista le soltó a Loret en entrevista: “Si se acomodan los astros iría por la candidatura al gobierno del Estado de México”, y a pregunta sobre si levantaría la mano de Horacio Duarte, secretario de Gobierno mexiquense y el hombre más cercano a la mandataria, en caso de que él fuera el elegido para sucederla, reviró: “¿Y por qué no me preguntas si los astros definen que yo sea el que pueda ir a la gubernatura?”, respondió y se preguntó: “¿Qué haría? Pues sí, claro que yo iría”.

¿A qué astros se encomendará don Higinio? A algunos les vendría bien revisar los fundamentales de la política democrática, sea priista o morenista, para comprender conceptos como tiempos, turnos, etapas y ciclos.

Otra. Días después, el presidente del Senado asistió a un singular acto de la CATEM del diputado guinda, empresario y sindicalista Pedro Haces, en Ixtapaluca, junto al panista Enrique Vargas, en donde el dueño de la central de trabajadores avisó que buscará colocar a los suyos en candidaturas bajo el membrete de cualquier partido político que les abra las puertas. Y amor con amor se paga, ¿o no?

Con pie izquierdo comenzó Don Higinio. ¿Para eso quería la presidencia del Senado? ¿Para adelantar los tiempos de la sucesión mexiquense a medio sexenio de Delfina Gómez? ¿Para inflar actos políticos fuera de la lógica del partido que lo puso en el Senado? Fotografías que hubo de explicar, él que presume de no responder críticas ni a señalamientos, estampas que desconciertan a quienes lo promovieron, desde la más alta jerarquía, como un confiable conductor en medio de un mar de sirenas y encantos endiablados. Oficio y temple extraviados entre arrebatos de novillero.

En política, cuando alguien que asegura no dar explicaciones y decide explicar hasta las fotografías, generalmente es porque el mensaje llegó desde un lugar que sí importa.

11S. Hace 25 años en el mundo se escribió una de las páginas más trascendentes de la historia moderna. El ataque terrorista a Estados Unidos en su territorio y con sus involuntarios instrumentos. Aunque hoy millones lo den por sentado, somos más los que sabemos todo lo que cambió para siempre a partir de ese día inolvidable y conmovedor.