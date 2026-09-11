• Golpe a Los Ardillos y a Los Tlacos

Dos sucesos relevantes que contribuyen de manera destacada en la seguridad ocurrieron ayer, nos hacen ver. Por un lado, la Fiscalía General de la República —que encabeza Ernestina Godoy— obtuvo prisión preventiva oficiosa contra 15 presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Ardillos. A los detenidos hace unos días en Acapulco se les acusó de acopio y portación de armas, además de posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que permanecerán en el Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo. Es sabido que ese grupo criminal tenía asolado al puerto. No fue el único hecho importante, pues la fiscalía estatal —a cargo de Zipacná Torres— logró que un juez de control vinculara a proceso y mantuviera en prisión preventiva a Simitrio “N”, exdirector de movilidad del municipio de Tlapa de Comonfort, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en contra de una empresa. Simitrio “N”, se ha reportado, formaría parte además de otro de los grupos delictivos a los que la entidad ha golpeado: Los Tlacos. Pendientes.

• Medió una invitación

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Nos hacen ver que fue a invitación hecha el pasado mes de agosto por el Instituto Nacional Electoral, que encabeza Guadalupe Taddei, que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió ayer a la ceremonia de inicio del proceso electoral 2026-2027 en representación de la Presidenta de la República. Se ha conocido que el órgano electoral convocó también a otros Poderes, Legislativo y el Judicial. Lo anterior viene a cuento porque se ha querido generar una controversia por la presencia de la titular de la Segob, pues no ha faltado quien lo asocie con acciones del pasado. Sin embargo, revisando a detalle, parecen salirse de lógica algunos cuestionamientos porque claramente se pudo ver que la presencia de Rodríguez fue institucional y no tuvo intervención alguna. —“¿Regresa la Secretaría de Gobernación al INE?”, le preguntaron a Taddei. “No... En todos los procesos, al inicio, se invita a los tres Poderes de la Unión… No hay nada de extraño y la presencia de la Presidenta en la persona de la secretaria de Gobernación es bienvenida al Instituto”, respondió.

• “El México real…”, según Romero

Que nadie más que los propios panistas pudo entender la lógica del líder blanquiazul, Jorge Romero, para irse de excursión política a Europa con el fin, según él, de exponer la realidad de México. Y es que en varios videos en los que aparece él y otros panistas de élite: Santiago Taboada, Mariana Gómez del Campo y Michel González, se les puede ver “luchando por un México más libre” con el fondo de emblemáticas postales o desayunando rico junto a líderes partidistas extranjeros en Bruselas, Bélgica, y Berlín, Alemania. El video favorito de las redes —o el que resultó más vapuleado— fue el que muestra a Romero y compañía caminando por las empedradas calles de la capital de la Unión Europea mientras recrimina que el Gobierno mexicano y el partido en el poder no saben nada “del México real, el de a de veras, el que vivimos tooodos los demás”, frase que catapultó al dirigente de Acción Nacional, a quien usuarios de Internet le hicieron ver lo chistoso que se ve —por decir menos— “haciendo territorio” en nada menos parecido al México real. ¿Qué tal?

• Somos… peleoneros

Nos hacen ver que, en muy poco tiempo, el nuevo partido con registro nacional Somos está ganando mucha fama, aunque ésta no se deba a sus propuestas o plataforma política sino a la estela de pleitos y polémicas en los que parece que son expertos sus integrantes. El ejemplo más reciente de esta suerte ocurrió en Chiapas, donde la organización celebró una asamblea para definir su dirigencia en ese estado. Ese objetivo, dicen, quedó en último plano, ya que los desacuerdos internos no alcanzaron a dirimirse en el diálogo, por lo que terminaron eligiendo el camino de la violencia. Varios videos dejaron ver el estilo con el que el partido rosa resuelve sus diferencias: entre golpes, gritos y empujones. Cuentan que el principal culpable de este vergonzoso episodio fue el aspirante a dirigente Jorge Iván Alfaro, quien se quiso poner abusado al colarse a la contienda interna sin haberse registrado debidamente. También nos compartieron que Alfaro Morales quedó evidenciado por sus presuntos lazos con el PRI. Atentos.

• Autorizan súper

Y fueron los vecinos de Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, los que encendieron las alertas y lanzaron una petición de auxilio al presidente municipal, Isaac Martín Montoya. No está claro que los vaya a ayudar porque fue su directora de Desarrollo Urbano del municipio, Nina Izábal Martínez la que dio el permiso para que se construya, en medio de una zona llena de escuelas, una tienda de conveniencia que tendrá venta libre de alcohol. Lo peor de todo, nos comentan, es que para conceder ese permiso no medió consulta alguna con los habitantes de la colonia ni con los padres de los menores que acuden ahí a diversos colegios. En este caso, nos hacen ver, a sólo 30 metros de donde estará la tienda se encuentra la primaria Edgar Morin y a menos de 150 metros está otro centro escolar, un hospital y el Colegio Alemán Alexander von Humboldt. Nadie se explica por eso cómo es que de pronto apareció la manta con los datos de aprobación del municipio. Uf.

• “Yo nunca, nunca”

Lo malo de los tiempos actuales, nos dicen, es que por más que uno jure y perjure que tiene un perfil intachable, ya todo se puede comprobar de mil maneras, de eso se ha encargado la tecnología, y más si se trata de figuras públicas. Como el curioso caso del senador morenista Luis Fernando Salazar, que se ha colocado en el centro de la polémica por amenazar al periodista Enrique Acevedo: “Vamos a ir tras de ti”. Resulta que en una entrevista radiofónica en la que, dicen, hizo de todo para lavarse la cara por esa desafortunada frase, pidió que se acreditara con su historia de vida que él no es así, que aquello fue un error humano y que él nunca resuelve una diferencia si no es a partir del diálogo, la vía pacífica o con la ley en la mano. Lo que no contaba —y nos dicen que aquí pecó de ingenuo— que tras esas declaraciones aparecieron de inmediato los resultados de los que le hicieron caso en escudriñar su historial. Ahí en el archivo encontraron un video de diciembre de 2024, en el pleno del Senado, donde, en efecto, sí se le ve dirimiendo desacuerdos, pero a punta de jaloneos y palabrotas que no necesariamente recurren a la paz. Tsss.