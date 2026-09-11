Productividad y costos

Trimestralmente el Inegi publica el Indicador de Productividad Laboral (IPL), y el Indicador del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO). El primero mide cuánto producto se obtiene por cada unidad de trabajo utilizada o cuánto producto se obtiene por cada hora trabajada. El segundo mide el precio del trabajo necesario para producir una unidad de producto.

El problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Unas de las condiciones que se requieren para minimizarla es que la productividad sea la mayor posible y que los costos sean los menores posibles. Si es productividad hay que maximizarla. Si son costos hay que minimizarlos. En la economía mexicana, ¿cómo vamos en estas materias?

Ya tenemos, del Inegi, con los datos del segundo trimestre, el IPL y el ICUMO para la industria de la construcción, las industrias manufactureras, el comercio al por mayor y el comercio al por menor, y los servicios privados no financieros.

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Empiezo por el IPL. Para la industria de la construcción, con relación al segundo trimestre del año pasado, el IPL aumentó 5.1%. Con relación al primer trimestre de este año aumentó 2.4%. Para las industrias manufactureras los resultados fueron, respectivamente, 1.4% y menos 0.1%. Para el comercio mayorista los resultados fueron, en cada caso, 12.8% y 5.2%. Para el comercio minorista los resultados fueron, respectivamente, 2.8% y 0.5%. Por último, para el sector de los servicios privados no financieros, fueron 0.2% y 0.4%.

Termino por el ICUMO. Para la industria de la construcción, con relación al segundo trimestre del año pasado, el ICUMO se redujo 4.1%. Con relación al primer trimestre de este año se redujo 2.6%. Para las industrias manufactureras los resultados fueron, respectivamente, 0.3% y 0.4%. Para el comercio mayorista los resultados fueron, en cada caso, menos 10.4% y menos 4.0%. Para el comercio minorista los resultados fueron, respectivamente, 3.7% y 0.9%. Por último, para el sector de los servicios privados no financieros, fueron 2.1% y 0.4%.

Si tratándose de productividad lo que conviene es que suba, y si tratándose de costos lo conveniente es que bajen, ¿cómo calificar los resultados del IPL y del ICUMO, del segundo trimestre de 2026, lo cual sería una comparación, llamémosla así, absoluta, comparando lo que fue (segundo trimestre), con lo que debe ser: mayor productividad y menor costo? Otra comparación, necesaria para tener el panorama completo, es la que compara lo que fue, llamémosle así, en el pasado recientemente (segundo trimestre), con lo que fue, llamémosle así, en el pasado remoto (primer semestre), comparación, llamémosla así, relativa. Comparación que ya no tengo espacio para llevarla a cabo. Ya será en otra ocasión.

Por lo pronto la semana que entra la dedicaré a analizar al Paquete Económico, compuesto por los Criterios Generales de Política Económica 2027, la Iniciativa de Ley de la Federación, el Proyecto de Prepuesto de Egresos de la Federación, adelantando lo siguiente. Las finanzas del gobierno no están bien, comenzando por la deuda. El Paquete Económico no presenta grandes cambios, lo cual es bueno, porque no empeora las cosas, y malo, porque no las mejora.