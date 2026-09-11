Responde CSP a críticas de Marco Rubio

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Por considerar que la declaración de Marco Rubio, secretario de Estado de EU, de que México no hace lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga, es parte de la campaña electoral en ese país, le pidió no utilizar a nuestro país, ya que éste tiene otros problemas propios que atender y volvió a arremeter contra la DEA, cuyos directivos, dijo, instruían a sus agentes a recopilar evidencias sobre el tráfico de fentanilo en manos de traficantes en Nuevo México, sin impedir que permanecieran en manos de traficantes.

Rechazó en su mañanera los señalamientos de que existen territorios mexicanos fuera del control del Estado, al recordar que ella ha planteado a funcionarios de ese país atender el consumo de drogas y el envío de armas hacia México, y recordó dichos de su antecesor de que “México no es piñata de nadie”, “a México se le respeta” y expresar su extrañeza de que, en las evaluaciones del combate al narcotráfico, unos días dicen que lo estamos haciendo muy bien y otro día, que no hacemos lo suficiente.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Entre discrepancias, críticas y alertas entre sus mismos consejeros y con un secretario ejecutivo de su absoluta confianza, como Roberto Carlos Félix, designado la víspera, tras la repentina renuncia de Claudia Espino, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, puso ayer en marcha el proceso electoral 2027 con respuesta a los malos augurios, de dentro y de fuera de ese organismo, y su advertencia de que éste “no será amedrentado por absolutamente nadie”.

En algo coincidieron los consejeros al reconocer que el proceso comienza con desafíos como la injerencia o presencia del crimen organizado, la violencia imperante en el país, aunque se insista en negarla, y los recortes que año tras año le fueron aplicados a ese organismo en meses anteriores.

Uno de los consejeros, Arturo Castillo, criticó a sus compañeros por no haberse atrevido a frenar las campañas anticipadas de aspirantes a cargos de elección, y a evitar que partidos y gobiernos se inmiscuyeran en la organización y observación del proceso, y a acordar decisiones que afectarán la equidad en la contienda.

Al mismo tiempo, el consejero Uuc-Kib Espadas reclamó que en las elecciones de 2024 los partidos políticos no hubieran evidenciado las trampas de sus adversarios, como validar “boletas planchadas” que no estuvieron dentro de las urnas, y no permitan que eso vuelva a ocurrir el próximo año.

Solidaridad gremial con Enrique Acevedo, conductor del noticiario nocturno de Televisa, por las amenazas del senador morenista de Coahuila Fernando Salazar Fernández, con un “vamos tras de ti” por un reportaje difundido esta semana.