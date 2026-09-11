El que se puso violento fue el senador Luis Fernando Salazar, quien después de que el periodista Enrique Acevedo presentara un reportaje sobre la senadora Julieta Ramírez, decidió responderle con una muy desafortunada frase: “Vamos a ir tras de ti”. Bueno, no sé si este tipo de personajes se sienten omnipotentes o simplemente son muy tontos. En este caso le queda muy bien, porque hay que ser bastante así para amenazar públicamente a un periodista y luego salir a explicar que en realidad se refería a proceder legalmente. Vaya manera de retratarse de cuerpo completo.

Y ya que andamos en esos menesteres, a Adán Augusto López ya le acomodaron otro apodo: La Moringa, por aquello de que a cada rato le encuentras más propiedades. En 2019 declaró doce inmuebles; después fueron desapareciendo de sus declaraciones hasta llegar a 2026, cuando ya no reportó ninguno. Ahora también han aparecido versiones periodísticas sobre cuentas y hasta departamentos en Houston, supuestamente bajo la lupa de autoridades estadounidenses, aunque eso último no ha sido confirmado oficialmente. Pero seguramente los tontos somos nosotros por andar dudando. Todo debe tener una explicación perfectamente sencilla: años de austeridad republicana, mucho trabajo, buena administración y a lo mejor una alcancía de cochinito particularmente “chonchita”. Perdón por desconfiar.

Y hablando de cosas por el estilo, hoy la FGR nos informó que el diputado federal Zenyazen Escobar, encontrado muerto dentro de su vehículo en Veracruz, se suicidó. Para llegar a esa conclusión realizaron más de 150 actos de investigación, peritajes de balística, criminalística, genética, medicina, toxicología. Así que tontos nosotros por desconfiar. Eso de dispararse uno mismo y después quedar con el arma acomodada al revés entre las piernas, debe ser perfectamente normal.

Total que ya no sé cómo llamarles. Resulta que, al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se le ocurrió irse hasta Bruselas para explicar en el Parlamento Europeo que en México hay presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado. Uno pensaría que, a menos de un año de las elecciones de 2027, y con su partido necesitando desesperadamente recuperar electores, el presidente del PAN estaría recorriendo colonias, estados, municipios y hablando con la raza de a pie. Pero no. Se fue a platicar con los europeos. Tal vez el problema electoral del PAN era ése y nadie lo había entendido: les faltaban votos en Bélgica. Tontos sus asesores por recomendar semejante estrategia, o tonto uno por pensar que todavía tiene asesores. Ya no sé cuál de las dos sea peor.

Y para que nadie crea que esto es patrimonio exclusivo de Morena o del PAN, apareció Alejandro Alito Moreno para asegurar que su reunión con Vicente Fox “enloqueció” al Gobierno y que en Morena están preocupados por “el crecimiento de la oposición”. Qué bueno que alguien finalmente nos avisó, porque una encuesta reciente coloca al PRI alrededor del ocho por ciento de intención de voto. Pero tontos nosotros otra vez: seguramente ese ocho por ciento ya tiene temblando al Gobierno y mantiene sin poder conciliar el sueño a los morenistas. Hay niveles de optimismo que los tontos no entendemos.

La última…

Es la maravillosa confianza que tienen algunos políticos en que pueden decir, hacer o explicar cualquier cosa. Tontos nosotros en no ser como ellos.

…y nos vamos.