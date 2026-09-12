45 millones de mexicanos no tienen acceso a los programas de Salud

La senadora Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, asegura que combatir la pobreza exige garantizar salud, educación, ingresos y acceso a derechos, no solo entregar transferencias económicas.

El INEGI documentó que 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios de salud. Esta cifra representa a uno de cada tres habitantes y duplica los 20 millones registrados en 2018, cuando Morena llegó al poder.

La senadora hidalgiuense cuestionó el desabasto de medicamentos y señaló que el propio secretario de Salud reconoció que 20% de los centros de salud presenta problemas de abasto. Por ello, uno de cada cinco pacientes sale sin su medicación. Añadió que la plataforma Cero Desabasto acumula 13 mil reportes ciudadanos y sostuvo que un hospital sin medicamentos no garantiza el derecho a la salud. “Un hospital inaugurado sin medicamentos no sirve de nada, es solamente un edificio”, afirmó.

En materia de Protección Civil, Viggiano Austria exigió restablecer un fondo nacional para atender desastres. Recordó que en 2021 desapareció el Fonden, que al cierre de 2020 contaba con más de 35 mil millones de pesos. Señaló que las lluvias de octubre de 2025 dejaron 80 personas fallecidas, 18 no localizadas y cerca de 100 mil afectadas, con Hidalgo como la entidad más golpeada. A 11 meses de esa tragedia, acusó que la atención gubernamental no ha resuelto de fondo las necesidades de las familias damnificadas. Por ello, planteó un fondo de desastres con carácter plurianual, reglas públicas claras y protección financiera, ante el riesgo de nuevas temporadas de lluvias y sequías.

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El líder PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a hacer un cierre de filas para cuidar las elecciones del 2027 hizo un reconocimiento a los ciudadanos que cuidan las casillas, que se capacitan, que se preparan para la jornada electoral.

Y dijo que Morena está desesperado, “por eso que ahora tomando fotos al termo que tenía yo del PRI y obviamente imagínate dando línea, porque no van a decir que eso lo inventamos nosotros, dando línea a un personaje que tiene un portal, este Manuel Pedrero, que se dedica a atacar, a difamar y a calumniar a los periodistas, a los medios de comunicación, al PRI, a la oposición y se dedica a hablar bien de Morena todos los días”.

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El PAN parece que trae perdida la brújula, pues mientras su dirigente nacional, Jorge Romero, publicaba una selfie desde Bruselas para criticar a la 4T –a donde voló con una comitiva, y seguramente no se hospedaron en algún hostal–, desde la sede del INE se libraba la primera batalla real rumbo al 6 de junio… En la sesión de arranque de los comicios, a la que asistieron los dirigentes de la mayoría de partidos, la ausencia del panista no favoreció para nada a la oposición. Por ahí se escuchó: cada quien tiene sus prioridades.

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En México, 74% de la población de 18 años y más perciben inseguridad, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del Inegi… Los mayores niveles se reportan en el Estado de México, Morelos y Tabasco. Esperemos que pronto también veamos disminución en estos indicadores.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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