• Lluvia, fiesta y respaldo

Y quienes ahí estuvieron nos cuentan que ni el tremendo aguacero que cayó pudo apagar el ambiente festivo que había en el parque Agua Azul, en Guadalajara, sitio en el que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, contra viento y marea sacó adelante el acto de su informe ante más de tres mil personas y anunció que buscará la reelección en el 2027. Nos cuentan que, a propósito del clima, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la lluvia es signo de abundancia. Y, como muchos esperaban, cerró filas y dio un espaldarazo a Delgadillo por su labor al frente del municipio. Fue un evento que tuvo una nutrida convocatoria: llegó la plana mayor de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; la dirigencia local con Mirza Flores y el senador Luis Donaldo Colosio. Fue un informe, nos comentan, enfocado en destacar avances en obra pública, mejoramiento continuo de servicios públicos, acciones de seguridad y consolidación de la política de cuidados.

• La casa y los depas de Octavio Romero

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Y el que tenía bien guardada su declaración patrimonial era Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, y uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que la reserva sobre esa información, además de deberse a una norma interna del instituto —que la Presidenta Claudia Sheinbaum reprobó y ordenó eliminar, según reveló en la mañanera de ayer—, pudiera también haber tenido otra explicación: resulta que el funcionario posee activos por nada menos y nada más que 47 millones 534 mil 58 pesos, esto es, un patrimonio que no está claro si cualquier otro funcionario de la 4T afín a la justa medianía y a la pobreza franciscana podría tener. Octavio, quien antes fue director de Pemex y Oficial Mayor en el Gobierno de la Ciudad de México, tiene una casa, dos depas y cuatro terrenos que valúa en 36 millones 976 mil 526 pesos. Posee además bienes muebles por tres millones 150 mil pesos y cuentas bancarias en las que tiene depositados 7 millones 409 mil 532 pesos. Qué tal.

• Sello de Delfina, coordinación de Horacio

Es una realidad que a los tres años de gestión, un gobernante ya ha definido improntas respecto a temas relevantes. En el caso del Estado de México esto puede verse con la seguridad, un asunto que, nos hacen ver, diariamente atiende de manera prioritaria la gobernadora Delfina Gómez. A diferencia de lo que ocurre en otras entidades, las mesas de paz en la entidad mexiquense distan mucho de ser un acto protocolario: son espacios de análisis de indicadores, de ajustes de la estrategia y de coordinación institucional, tarea relevante esta última, que corre a cargo de Horacio Duarte, nos comentan. Ayer se reveló que del 1 de enero al 31 de agosto, los delitos de alto impacto en el estado disminuyeron 27 por ciento. No hay que perder de vista el componente de la estrategia que ha derivado en la realización de operativos como Enjambre, Atarraya y Bastión, que incluso han llevado la estrategia mexiquense al escenario nacional y que han tenido impacto hasta en estructuras gubernamentales. Ahí el dato.

• Expresiones condenables: CSP

Relevante, nos comentan, que la Presidenta Claudia Sheinbaum reprobara las amenazas proferidas por el senador morenista Luis Fernando Salazar al periodista Enrique Acevedo. Y es que es conocido que el legislador por Coahuila le escribió: “vamos a ir tras de ti”. Y todo porque no le gustó un reportaje que se publicó sobre la senadora Julieta Ramírez. Ayer, en su mañanera, la mandataria dijo que no quería que terminara la semana sin conocerse su posición al respecto. Y dijo: “No estoy de acuerdo en la forma en que se expresó el senador de Morena, de Coahuila, (en torno) al periodista Enrique Acevedo, no es correcto. Mi solidaridad… La manera en que se utilizó la red social y las frases que dijo contra este periodista son condenables y no deben pasarse por alto. Él (las) quitó, en la red social y pidió disculpas, y qué bueno… Es un llamado a todas y todos los servidores públicos de que nunca debemos utilizar esas palabras. Podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra (así) como amenaza”, aclaró.

• Mensajes por el 11-S

Y fue en la embajada de Estados Unidos donde ayer, a propósito del 25 aniversario de los ataques terroristas contra ese país, se hizo un reconocimiento al valor de Los Topos. Y es que es sabido que integrantes de esa agrupación viajaron a Nueva York, donde se derrumbaron las torres gemelas, para tratar de apoyar en el rescate de víctimas. El acto tuvo lugar en el patio de la sede diplomática y fueron colocadas cinco ofrendas florales a la hora en la que cada uno de los aviones secuestrados por Al Qaeda se estrelló contra su objetivo en el país vecino y la quinta de ellas fue en honor a los rescatistas mexicanos. Otro mensaje relevante fue el deL embajador Ronald Johnson quien destacó la designación como organizaciones terroristas de grupos del crimen que operan en México y en otras naciones. “El terrorismo puede cambiar sus métodos y su apariencia, pero nunca debemos volvernos ciegos ante lo que realmente es”, sostuvo. Dijo también, nos comentan, que la relación entre México y EU es una decisión que se toma cada día y que consiste en trabajar juntos, y proteger a nuestra gente juntos.

• Presupuesto casi inamovible

Es sabido que suelen ser bastante reducidos los márgenes de maniobra que los diputados tienen para ajustar conceptos y partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que les envía el Ejecutivo. De ahí que cuando llega a haberlos, éstos se realizan sobre muy pocos rubros y en muy baja cuantía. Este año, nos comentan, todo apunta a que así será de nuevo a juzgar por lo señalado ayer por el Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien sostuvo que el 80 por ciento o más del presupuesto es inamovible. Comentó que una gran parte de ese proyecto no se puede ajustar porque tiene que ver con salarios, mantenimiento de obras, política social, educación, salud… “Es un porcentaje pequeño lo susceptible de movimiento”, refirió. Lo cierto es que una de las instituciones que podría sufrir un recorte sería el INE, a cuyo órgano interno de control le solicitaron revisar qué rubros podrían reducirse sin afectar el proceso electoral.